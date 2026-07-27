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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Rockstar bevestigt regiolock voor GTA 6 PS5-pre-ordercodes

Door Rudy Wijnberg
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Rockstar heeft de FAQ voor GTA 6 geüpdatet. Dit nadat onduidelijkheid is ontstaan over eventuele regiolocks voor pre-ordercodes. Het antwoord is nu echter een stuk duidelijker: Rockstar adviseert om Grand Theft Auto 6 aan te schaffen in het land dat overeenkomt met het land dat aan je PlayStation Network-account is gekoppeld.

Ja, Rockstar erkent hiermee dus dat de PlayStation 5-versie van Grand Theft Auto 6 een vorm van regiolock kent. Dit is echter alleen van toepassing op de PlayStation-versie van de game. De Xbox Series-variant is regiovrij. Dit betekent dat Nederlandse PlayStation 5-spelers geen codes uit bijvoorbeeld Japan of Amerika moeten aanschaffen, aangezien deze naar alle waarschijnlijkheid niet te claimen zijn.

GTA 6 Online release 2026

De regio's worden op de supportpagina netjes opgesomd. Het gaat hierbij om de volgende markten:

  • Brazilië
  • LATAMArgentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru en Uruguay
  • Noord-AmerikaCanada en de Verenigde Staten
  • KoreaZuid-Korea
  • Japan
  • Verenigd Koninkrijk
  • Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten
  • Rest van AziëHongkong, Indonesië, Maleisië, Singapore, Taiwan en Thailand
  • Rest van EMEA en AziëAustralië, Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, India, Ierland, Israël, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije en Oekraïne

Alles wat je moet weten over GTA 6 Lucia en Jason

Daarnaast wordt vermeld dat Japanse codes slechts beperkt houdbaar zijn. Deze codes moeten namelijk binnen 170 dagen na het printen worden geclaimd. Dit vanwege de landelijke wetgeving in Japan. Mocht je dus in Japan wonen, dan is het verstandig om de code zo snel mogelijk te verzilveren wanneer je de game aanschaft.

Staat jouw pre-order bij de lokale webshop al? Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series. GTA 6 verschijnt bij de lancering uitsluitend als code-in-a-box.

Bron: Rockstar
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 343 reviews 2181 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl16 Legend in the Making
27 minuten geleden

Bij Nedgame de pre order staan dus verwacht geen problemen.
Die was in het begin ook nog eens €74,99,-.

Daar staat dit bij:

“ Europa: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, Oekraïne.
Midden-Oosten: Bahrein, Israël, Koeweit, Libanon, Oman, Qatar.
Overige: Australië, India, Israël, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika.”

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Avatar Marco1990
Marco1990
lvl3 XP Farmer
1 uur geleden

Het zal mij een worst wezen, ik wacht wel een week of misschien wat langer mocht de release niet vlekkeloos gaan. Tegenwoordig zijn er te vaak updates nodig bij of net na de release.

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