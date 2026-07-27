Rockstar bevestigt regiolock voor GTA 6 PS5-pre-ordercodes

Rockstar heeft de FAQ voor GTA 6 geüpdatet. Dit nadat onduidelijkheid is ontstaan over eventuele regiolocks voor pre-ordercodes. Het antwoord is nu echter een stuk duidelijker: Rockstar adviseert om Grand Theft Auto 6 aan te schaffen in het land dat overeenkomt met het land dat aan je PlayStation Network-account is gekoppeld.

Ja, Rockstar erkent hiermee dus dat de PlayStation 5-versie van Grand Theft Auto 6 een vorm van regiolock kent. Dit is echter alleen van toepassing op de PlayStation-versie van de game. De Xbox Series-variant is regiovrij. Dit betekent dat Nederlandse PlayStation 5-spelers geen codes uit bijvoorbeeld Japan of Amerika moeten aanschaffen, aangezien deze naar alle waarschijnlijkheid niet te claimen zijn.

De regio's worden op de supportpagina netjes opgesomd. Het gaat hierbij om de volgende markten:



Brazilië

LATAM – Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru en Uruguay

Noord-Amerika – Canada en de Verenigde Staten

Korea – Zuid-Korea

Japan

Verenigd Koninkrijk

Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten

Rest van Azië – Hongkong, Indonesië, Maleisië, Singapore, Taiwan en Thailand

Rest van EMEA en Azië – Australië, Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, India, Ierland, Israël, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije en Oekraïne

Daarnaast wordt vermeld dat Japanse codes slechts beperkt houdbaar zijn. Deze codes moeten namelijk binnen 170 dagen na het printen worden geclaimd. Dit vanwege de landelijke wetgeving in Japan. Mocht je dus in Japan wonen, dan is het verstandig om de code zo snel mogelijk te verzilveren wanneer je de game aanschaft.

Staat jouw pre-order bij de lokale webshop al? Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series. GTA 6 verschijnt bij de lancering uitsluitend als code-in-a-box.