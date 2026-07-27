Rockstar bevestigt regiolock voor GTA 6 PS5-pre-ordercodes
Rockstar heeft de FAQ voor GTA 6 geüpdatet. Dit nadat onduidelijkheid is ontstaan over eventuele regiolocks voor pre-ordercodes. Het antwoord is nu echter een stuk duidelijker: Rockstar adviseert om Grand Theft Auto 6 aan te schaffen in het land dat overeenkomt met het land dat aan je PlayStation Network-account is gekoppeld.
Ja, Rockstar erkent hiermee dus dat de PlayStation 5-versie van Grand Theft Auto 6 een vorm van regiolock kent. Dit is echter alleen van toepassing op de PlayStation-versie van de game. De Xbox Series-variant is regiovrij. Dit betekent dat Nederlandse PlayStation 5-spelers geen codes uit bijvoorbeeld Japan of Amerika moeten aanschaffen, aangezien deze naar alle waarschijnlijkheid niet te claimen zijn.
De regio's worden op de supportpagina netjes opgesomd. Het gaat hierbij om de volgende markten:
- Brazilië
- LATAM – Argentinië, Bolivia, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru en Uruguay
- Noord-Amerika – Canada en de Verenigde Staten
- Korea – Zuid-Korea
- Japan
- Verenigd Koninkrijk
- Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten
- Rest van Azië – Hongkong, Indonesië, Maleisië, Singapore, Taiwan en Thailand
- Rest van EMEA en Azië – Australië, Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, India, Ierland, Israël, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije en Oekraïne
Daarnaast wordt vermeld dat Japanse codes slechts beperkt houdbaar zijn. Deze codes moeten namelijk binnen 170 dagen na het printen worden geclaimd. Dit vanwege de landelijke wetgeving in Japan. Mocht je dus in Japan wonen, dan is het verstandig om de code zo snel mogelijk te verzilveren wanneer je de game aanschaft.
Staat jouw pre-order bij de lokale webshop al? Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november 2026 voor PlayStation 5 en Xbox Series. GTA 6 verschijnt bij de lancering uitsluitend als code-in-a-box.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Bij Nedgame de pre order staan dus verwacht geen problemen.
Die was in het begin ook nog eens €74,99,-.
Daar staat dit bij:
“ Europa: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, Oekraïne.
Midden-Oosten: Bahrein, Israël, Koeweit, Libanon, Oman, Qatar.
Overige: Australië, India, Israël, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika.”
Het zal mij een worst wezen, ik wacht wel een week of misschien wat langer mocht de release niet vlekkeloos gaan. Tegenwoordig zijn er te vaak updates nodig bij of net na de release.