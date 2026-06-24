Nadat de GTA 6 Ultimate Edition werd onthuld, gaf Rockstar Games nog een opvallend feitje vrij. De fysieke editie bevat enkel een digitale downloadcode.

Dit laat de Amerikaanse ontwikkelaar weten via een persbericht. De pre-orders van GTA 6 komen er natuurlijk aan en het is belangrijk om een weloverwogen aankoop te doen. Daarom is het goed om te weten dat als je Grand Theft Auto 6 fysiek in huis wilt halen, dat je niet hoeft te rekenen op een CD. Nee, de gehele game staat op een digitale code. Daarbij is het wel mogelijk om de game vanaf 12 november 2026 te pre-loaden; ook als je de fysieke versie binnenhaalt. Het hoesje mag je dus vroegtijdig op je deurmat verwachten, maar weet wel dat je pas op de releasedatum met GTA 6 aan de slag kan.

Dit geeft overigens ook de impressie dat GTA 6 vrijwel al je SSD-geheugen gaat opsnoepen. Maar goed: andere details, zoals de prijs van de titel, krijgen we hopelijk morgen te horen. Grand Theft Auto VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.