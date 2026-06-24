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Fysieke editie Grand Theft Auto 6 bevat enkel digitale downloadcode

Door Bram Noteboom

Nadat de GTA 6 Ultimate Edition werd onthuld, gaf Rockstar Games nog een opvallend feitje vrij. De fysieke editie bevat enkel een digitale downloadcode.

Dit laat de Amerikaanse ontwikkelaar weten via een persbericht. De pre-orders van GTA 6 komen er natuurlijk aan en het is belangrijk om een weloverwogen aankoop te doen. Daarom is het goed om te weten dat als je Grand Theft Auto 6 fysiek in huis wilt halen, dat je niet hoeft te rekenen op een CD. Nee, de gehele game staat op een digitale code. Daarbij is het wel mogelijk om de game vanaf 12 november 2026 te pre-loaden; ook als je de fysieke versie binnenhaalt. Het hoesje mag je dus vroegtijdig op je deurmat verwachten, maar weet wel dat je pas op de releasedatum met GTA 6 aan de slag kan.

Grand Theft Auto VI fysieke editie digitale code

Dit geeft overigens ook de impressie dat GTA 6 vrijwel al je SSD-geheugen gaat opsnoepen. Maar goed: andere details, zoals de prijs van de titel, krijgen we hopelijk morgen te horen. Grand Theft Auto VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Rockstar Games
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot GTA 6
GTA 6

Ontwikkelaar

Rockstar Studios

Uitgever

Rockstar Games

Release

19 november 2026

Platforms

PS5
XBS
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Reacties
Avatar HenkMaks
HenkMaks
lvl1 Press Start
3 dagen geleden om 15:55

Henk de playstation van nieuwste GTA

0
Avatar Mole28
Mole28
lvl6 Combo Juggler
1 week geleden om 10:46

Ik begrijp dan niet helemaal het nut van een fysieke versie.

0
Avatar TheLastOttoman
TheLastOttoman
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 week geleden om 23:47

De volgende fiasco HAHA hoe groot is dat spel dan 300/400GB!?????

0
Avatar Gamer4life
Gamer4life
lvl6 Combo Juggler
1 week geleden om 15:37

Oke, kom maar op met de haatreacties maar : Fuck GTA6... Fysieke versie niet fysiek en de ultimate edition alleen digitaal te krijgen. Ik zet nu echt mn hakken in het zand en hoop dat het echt gaat floppen als de malle! Ik ga geen digitale shit kopen wat nooit van jezelf gaat worden. Maar voor de rest van de Monster drinkende gamers : Veel plezier 😂

2
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
1 week geleden om 12:51

Nu is het dus jammer dat Early hier niet is, als fervent tegenstander van digital only. Benieuwd wat die nu gaat doen met deze game 😛

0
Avatar FrozenOne
FrozenOne
lvl5 Thread Hunter
1 week geleden om 10:09

Misschien voor iedereen even goed om te weten die naarstig op zoek is naar de fysieke versie van de Ultimate Edition... die is er dus niet.

Rockstar quote:
"A physical version of the Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition is not available, but physical Standard Edition owners can purchase the Ultimate Edition Upgrade from PlayStation or Xbox Stores after their Standard Edition code has been used."

Bron: https://support.rockstargames.com/articles/4QfG4FmZCf5W1gS8jy4UVT/grand-theft-auto-vi-platform-editions-and-versions

4
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
1 week geleden om 09:53

Mensen moeten toch rekening gaan houden dat digitaal de toekomst is in gamen. Snap de hype ook niet meer van het fysiek willen hebben van videogames. Ik koop tegenwoordig alles digitaal gewoon veel makkelijkere allemaal vind ik persoonlijk. En ja ik kan mijn games dan niet door verkopen. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik 98 procent van de games die in aanschaf nu ook uitspeel. In plaats dat ik een game toch net niet tof genoeg vind. En hem dan doorverkoop. Dus voor mijn doorzettingsvermogen en bredere smaak ontwikkeling op het gebied van videogames vind ik het digitaal aanschaffen van games gewoon heerlijk werken.

0
Avatar Kowailean
Kowailean
lvl4 Reply Goblin
1 week geleden om 08:19

Las ook ergens dat er geen Map bij komt 😔

0
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