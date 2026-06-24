Fysieke editie Grand Theft Auto 6 bevat enkel digitale downloadcode
Nadat de GTA 6 Ultimate Edition werd onthuld, gaf Rockstar Games nog een opvallend feitje vrij. De fysieke editie bevat enkel een digitale downloadcode.
Dit laat de Amerikaanse ontwikkelaar weten via een persbericht. De pre-orders van GTA 6 komen er natuurlijk aan en het is belangrijk om een weloverwogen aankoop te doen. Daarom is het goed om te weten dat als je Grand Theft Auto 6 fysiek in huis wilt halen, dat je niet hoeft te rekenen op een CD. Nee, de gehele game staat op een digitale code. Daarbij is het wel mogelijk om de game vanaf 12 november 2026 te pre-loaden; ook als je de fysieke versie binnenhaalt. Het hoesje mag je dus vroegtijdig op je deurmat verwachten, maar weet wel dat je pas op de releasedatum met GTA 6 aan de slag kan.
Dit geeft overigens ook de impressie dat GTA 6 vrijwel al je SSD-geheugen gaat opsnoepen. Maar goed: andere details, zoals de prijs van de titel, krijgen we hopelijk morgen te horen. Grand Theft Auto VI is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.
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Henk de playstation van nieuwste GTA
Ik begrijp dan niet helemaal het nut van een fysieke versie.
De volgende fiasco HAHA hoe groot is dat spel dan 300/400GB!?????
Oke, kom maar op met de haatreacties maar : Fuck GTA6... Fysieke versie niet fysiek en de ultimate edition alleen digitaal te krijgen. Ik zet nu echt mn hakken in het zand en hoop dat het echt gaat floppen als de malle! Ik ga geen digitale shit kopen wat nooit van jezelf gaat worden. Maar voor de rest van de Monster drinkende gamers : Veel plezier 😂
Nu is het dus jammer dat Early hier niet is, als fervent tegenstander van digital only. Benieuwd wat die nu gaat doen met deze game 😛
Misschien voor iedereen even goed om te weten die naarstig op zoek is naar de fysieke versie van de Ultimate Edition... die is er dus niet.
Rockstar quote:
"A physical version of the Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition is not available, but physical Standard Edition owners can purchase the Ultimate Edition Upgrade from PlayStation or Xbox Stores after their Standard Edition code has been used."
Bron: https://support.rockstargames.com/articles/4QfG4FmZCf5W1gS8jy4UVT/grand-theft-auto-vi-platform-editions-and-versions
Mensen moeten toch rekening gaan houden dat digitaal de toekomst is in gamen. Snap de hype ook niet meer van het fysiek willen hebben van videogames. Ik koop tegenwoordig alles digitaal gewoon veel makkelijkere allemaal vind ik persoonlijk. En ja ik kan mijn games dan niet door verkopen. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik 98 procent van de games die in aanschaf nu ook uitspeel. In plaats dat ik een game toch net niet tof genoeg vind. En hem dan doorverkoop. Dus voor mijn doorzettingsvermogen en bredere smaak ontwikkeling op het gebied van videogames vind ik het digitaal aanschaffen van games gewoon heerlijk werken.
Las ook ergens dat er geen Map bij komt 😔