Details GTA 6 Ultimate Edition en Vintage Vice City Pack onthuld

De pre-orders voor GTA 6 komen eraan, maar welke speciale edities worden er vrijgegeven? Lees hier de eerste details over de Ultimate Edition en Vintage Vice City Pack.

Grand Theft Auto 6 - Ultimate Edition

De Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition verrijkt de singleplayer verhalende ervaring met een exclusieve collectie aan premium voertuigen, wapens, kleding en actie-elementen die verweven zijn met alle aspecten van het verhaal van Jason en Lucia. Voor je het vraagt: nee, een prijs is nog niet bekend. Wel laat Rockstar Games weten dat de items geleidelijk worden vrijgespeeld tijdens je playthrough van de game. Dit zijn de items die je mag verwachten bij een aankoop van GTA 6: Ultimate Edition:

'67 Vapid Dominator Buggy en Paradise Garage: een waar monster van de Mud Club met indrukwekkende offroad-eigenschappen. Ideaal om de uithoeken van Mount Kalaga mee te trotseren. Het voertuig is gestald in een garage in Watson Bay, voorzien van een wapenkast om je uitrusting aan elke gelegenheid aan te passen, plus een opbergvak om gestolen goederen in te bergen.

'95 Grotti Cheetah: Grotti's kenmerkende sportwagen uit het midden van de jaren 90 maakt een knallende opkomst. Het is een ode aan Shore Drive, de '95 Grotti Cheetah, compleet met een minimalistische, retro-futuristische kleurstelling. Deze superauto wordt beschikbaar gemaakt in de latere levels.

Voertuigen en Vapid Ganado Retro Build in Jasons schuilplaats: Schakel even over en geniet van de zon op een Dinka Enduro-motorfiets in legerkleuren en een Crest-kajak, of geef Jasons versleten Vapid Ganado-pick-up wat extra spierkracht met exclusieve aanpassingen, waaronder een cabinespoiler, achterste antennes en een speciale kleurstelling. Van je vrije tijd moet je ook genieten, hé.

Voertuigmod-winkels: Twee extra bestemmingen voor het aanpassen van voertuigen zijn exclusief geopend voor de Ultimate Edition en bieden een ruime selectie aan artistieke en prestatiegerichte voertuigmods. Bij Rideout Customs in Vice City tover je standaardvoertuigen om tot prachtige kunstwerken met gedetailleerde interieurs, prachtige velgen en ‘donk’-stijl. Ondertussen kun je bij One-Eyed Willie's in Lake Leonida terreinvoertuigen ombouwen met exclusieve mods en zelfs op maat gemaakte, met de hand geschilderde meesterwerken verkrijgen.

Classic Car Collection: Ga op zoek naar allerlei achtergelaten klassiekers en auto’s waar nog aan gewerkt wordt, en breng ze weer tot hun oude glorie in deze speciale opdracht van de excentrieke verzamelaar en lokale klusjesman Wyman. Restaureren deze auto’s en maak ze helemaal van jou, waaronder vier voertuigen die alleen beschikbaar zijn in de Ultimate Edition.

Shitzu Squalo: Deze Squalo in roze-blauwe kleurverloop, aangemeerd bij Washington Beach, is perfect om in Gambit Bay te vissen en allerlei soorten vangsten binnen te halen. Dankzij een met explosieven geladen wapenkist is hij klaar voor de open zee.

Hawk & Little Morgan Revolver: Exclusief afkomstig uit de nalatenschap van Vercetti en te vinden bij Ammu-Nation-winkels naarmate het verhaal van Jason en Lucia vordert. De versies voor hem en haar van de krachtige Hawk & Little Morgan Revolver zijn verkrijgbaar in klassieke Vice City-stijl voor zowel Jason als Lucia, inclusief handgrepen met palmboomgravures, gegraveerde details, een hoogwaardige richtkijker en gepersonaliseerde afwerkingen.

Gepersonaliseerde wapenvarianten: Gepersonaliseerde handvuurwapens met gedetailleerde gravures voor zowel Jasons Girardi ES9-pistool als Lucia’s Klose K17-pistool.

PTT Youngin$-compound en buit: De PTT Youngin$, een van Leonida’s luidruchtigste en sociaal meest actieve bendes, kweekt hoogwaardige hydrocultuurgewassen op plekken waar je dat het minst zou verwachten. Zoek een manier om de illegale warenwinkel van de PTT Youngin$ in Southside Vice City te overvallen en veilig te ontsnappen om speciale items en unieke smokkelwaar te bemachtigen.

Vice City-stijlen voor Jason en Lucia: Of ze nu aan het zwembad liggen of naast elkaar staan, Jason en Lucia zien er altijd perfect uit met exclusieve outfits, tatoeages en nog veel meer.

Goodtime Gear: een capsulecollectie van kleding en accessoires geïnspireerd op Macca the Gator, het personage uit de populaire tv-serie van de Goodtime State.

Kledingwinkel Stock 305: Stock 305, exclusief geopend voor de Ultimate Edition, is dé plek in Stockyard voor stijlvolle streetwear. Stel diverse unieke en exclusieve looks samen voor Jason en Lucia die perfect passen bij de muurschilderingen, tags en kunstwerken die de buurt op de kaart hebben gezet.

Sara’s Unisex Salon: Laat zowel Jason als Lucia een kenmerkende kapselsalonkapsels geven, inclusief gezichtsbeharing voor Jason en make-up en nagels voor Lucia.

Electric Fang Tattoo: De meest iconische tattoo-studio van Stockyard, met meer dan 50 exclusieve, kenmerkende tatoeages voor zowel Jason als Lucia — allemaal ontworpen door het kunstenaarscollectief FAILE.

Grand Theft Auto 6 - Vintage Vice City Pack

Naast de Standard en Ultimate Editions ontvangen alle pre-orders van Grand Theft Auto VI vóór 20 november het Vintage Vice City Pack: een verzameling items die terugblikken op de tijd dat de neonlichten het felst straalden. Oftewel: mocht je nostalgisch zijn voor de oudere GTA-games, dan kan deze extra content je wellicht bekoren. Deze pre-order bonus bevat de '55 Vapid Stanier en Shore Court Garage, terwijl Jason en Lucia extra cosmetisch items ontvangen.

GTA 6 is beschikbaar vanaf 19 november 2026 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.