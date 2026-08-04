Beauty meets brains in Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Lara Croft keert op 12 februari 2027 terug in een volledige remake van het originele Tomb Raider. Naast een grafische update zien we ook een flink aantal gameplayelementen op de schop gaan. De heldin staat natuurlijk bekend om haar looks, maar in Tomb Raider: Legacy of Atlantis zien we zowel beauty als brains. Tenminste, zo blijkt uit onderstaande dev log.

Old-school gamers kijken er met smart naar uit. Tomb Raider: Legacy of Atlantis toont Lara Croft in al haar schoonheid, terwijl ze ook nog eens de grijze massa flink aan het werk zet. Het gamingicoon krijgt in 2027 niet één, maar twee Tomb Raider-games, waarbij geruchten nu de ronde doen dat Tomb Raider: Catalyst is verplaatst naar 2028. De marketingmachine voor Legacy of Atlantis draait echter op volle toeren. Zo zagen we in een eerdere dev log namelijk dat Lara Croft nog altijd soepel beweegt in Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.