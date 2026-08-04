Beauty meets brains in Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Lara Croft keert op 12 februari 2027 terug in een volledige remake van het originele Tomb Raider. Naast een grafische update zien we ook een flink aantal gameplayelementen op de schop gaan. De heldin staat natuurlijk bekend om haar looks, maar in Tomb Raider: Legacy of Atlantis zien we zowel beauty als brains. Tenminste, zo blijkt uit onderstaande dev log.
Old-school gamers kijken er met smart naar uit. Tomb Raider: Legacy of Atlantis toont Lara Croft in al haar schoonheid, terwijl ze ook nog eens de grijze massa flink aan het werk zet. Het gamingicoon krijgt in 2027 niet één, maar twee Tomb Raider-games, waarbij geruchten nu de ronde doen dat Tomb Raider: Catalyst is verplaatst naar 2028. De marketingmachine voor Legacy of Atlantis draait echter op volle toeren. Zo zagen we in een eerdere dev log namelijk dat Lara Croft nog altijd soepel beweegt in Tomb Raider: Legacy of Atlantis.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Gameplay
Lara Croft nog altijd soepel in Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Crystal Dynamics en Flying Wild Hog vertellen in vijf minuten alles over de vernieuwde traversal in Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Kijk nu de deep-dive!9 reacties
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Gameplay
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Tomb Raider: Legacy of Atlantis voorzien van AI-label, Crystal Dynamics reageert
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Trailer
Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt in 2027
Tomb Raider: Legacy of Atlantis heeft tijdens de State of Play een nieuwe trailer en releasedatum gekregen. We kunnen volgend jaar met de game aan de slag.17 reacties
Dacht dat er al een ramaster/remake was van deel 1.
Ik heb vorige week Plague Tale Requiem uitgespeeld voor het eerst. Wat een fenomenale game, prachtig. Zijn we helemaal klaar voor het volgende deeltje!
Maar verwacht/hoop dat deze game er dus een beetje zo uit gaat zien. Zou ik tenminste heel blij van worden :-)