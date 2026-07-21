Lara Croft nog altijd soepel in Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Benieuwd of Lara Croft nog altijd kan swan diven in het aankomende Tomb Raider: Legacy of Atlantis? Nou, geen zorgen, want Lara Croft is nog altijd even soepel in de aankomende remake van het origineel.

In een vijf minuten durende video gaan Crystal Dynamics en Flying Wild Hog dieper in op de bewegingsopties van Lara Croft in Tomb Raider: Legacy of Atlantis. De op 12 februari 2027 te verschijnen remake biedt een getrouwe versie van het in 1996 verschenen Tomb Raider. Logischerwijs wel met de nodige verbeteringen op het gebied van leveldesign, gunplay en natuurlijk traversal.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.