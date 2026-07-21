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Lara Croft nog altijd soepel in Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Door Rudy Wijnberg
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Benieuwd of Lara Croft nog altijd kan swan diven in het aankomende Tomb Raider: Legacy of Atlantis? Nou, geen zorgen, want Lara Croft is nog altijd even soepel in de aankomende remake van het origineel.

In een vijf minuten durende video gaan Crystal Dynamics en Flying Wild Hog dieper in op de bewegingsopties van Lara Croft in Tomb Raider: Legacy of Atlantis. De op 12 februari 2027 te verschijnen remake biedt een getrouwe versie van het in 1996 verschenen Tomb Raider. Logischerwijs wel met de nodige verbeteringen op het gebied van leveldesign, gunplay en natuurlijk traversal.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.

Bron: Tomb Raider
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 315 reviews 2179 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Ontwikkelaar

Crystal Dynamics

Uitgever

Amazon Games

Release

12 februari 2027

Platforms

PC
PS5
XBS
NS2
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
10 minuten geleden

Ziet er vet uit!

0
Avatar Markus
Markus
lvl12 Clout Farmer
44 minuten geleden

Na Assassin's Creed black flag resynced in zijn volle glorie op mijn nieuwe game pc te hebben gezien in volle 4k en ultra... Kan ik niet wachten om dit te zien draaien op mijn pc. Dit gaat er echt zo vet uitzien!

Zoals @gamingliefhebber hieronder al aangeeft, ik kijk ook niks meer. Wil weggeblazen worden wanneer ik de game spelen, en dat is lastig als je al 60% van de game hebt gezien via trailers xD

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl14 High Score Chaser
1 uur geleden bewerkt

Ga niks meer kijken ga het lekker zelf ervaren volgend jaar. Heb het origineel en de eerste trilogie niet gespeeld. Het is voor mij dus een hele nieuwe ervaring En van mij mogen ook deel 2 en deel 3 deze remake behandeling krijgen.

1
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