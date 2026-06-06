Bekijk nu de Tomb Raider: Legacy of Atlantis deep-dive
Lara Croft is helemaal terug. De tegenhanger van Uncharted's Nathan Drake verschijnt in niet één, maar twee games. De eerste van de twee is Tomb Raider: Legacy of Atlantis, een complete remake van het in 1996 verschenen origineel. Bekijk nu de deep-dive die werd getoond tijdens Future Games Show: Summer Showcase.
Voor iedereen die altijd de eerste Tomb Raider heeft willen spelen, maar niet door de graphics heen kan kijken, is er een nieuwe reden om te wachten. Tomb Raider: Legacy of Atlantis is namelijk een volledig nieuwe versie van Lara Crofts eerste game. In de deep-dive zien we dat het verhaal hetzelfde is gebleven, maar dat de wereld flink is uitgebreid. Zo zijn gebieden groter, zien we meer detail en zijn de cinematografische elementen flink opgekrikt.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Hier heb ik wel zin in. Vroeger de originele games alleen als toeschouwer ervaren. Om de één of andere reden vond ik dit soort games 'spannend' om te spelen als beginnende gamer. Niet in de zin van dat ze eng waren ofzo maar dit soort games deed ik vaak met mijn broer en waarschijnlijk wilde ik gewoon niet afgaan en was ik bang dat ik het zelf niet kon ofzo haha. Maargoed, tijd om te revancheren met deze reimagined versie van waar het allemaal mee begon. Misschien ook de remaster van de klassieke versie maar eens gaan oppakken.
Zin an!