Bekijk nu de Tomb Raider: Legacy of Atlantis deep-dive

Lara Croft is helemaal terug. De tegenhanger van Uncharted's Nathan Drake verschijnt in niet één, maar twee games. De eerste van de twee is Tomb Raider: Legacy of Atlantis, een complete remake van het in 1996 verschenen origineel. Bekijk nu de deep-dive die werd getoond tijdens Future Games Show: Summer Showcase.

Voor iedereen die altijd de eerste Tomb Raider heeft willen spelen, maar niet door de graphics heen kan kijken, is er een nieuwe reden om te wachten. Tomb Raider: Legacy of Atlantis is namelijk een volledig nieuwe versie van Lara Crofts eerste game. In de deep-dive zien we dat het verhaal hetzelfde is gebleven, maar dat de wereld flink is uitgebreid. Zo zijn gebieden groter, zien we meer detail en zijn de cinematografische elementen flink opgekrikt.

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis verschijnt op 12 februari 2027 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 en pc.