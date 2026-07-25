Tomb Raider: Catalyst ogenschijnlijk uitgesteld naar 2028

Het heeft er alle schijn van dat Tomb Raider: Catalyst - welke momenteel in ontwikkeling is bij Crystal Dynamics - langer op zich gaat laten wachten. Deze verwachting is aangewakkerd door een uitspraak van Jeffrey Gattis, een van de topfunctionarissen binnen het uitgeversteam van Amazon Games.

Het gaat om de volgende uitspraak, die Jeffrey deed gedurende een interview met The Game Business aangaande Luna, Amazon's cloud streaming service die op de planning staat om naar Prime Video te komen:

"We have obviously announced the two Tomb Raider titles. Tomb Raider Legacy of Atlantis comes 12 February, next year, and then we'll follow on in 2028 with the next one. We're excited about those." Jeffrey Gattis

Belangrijk detail hierin is het genoemde jaartal , 2028. Tijdens The Game Awards van 2025 toonde men namelijk nog fier een 2027 releasejaar in de teaser trailer, maar daar lijkt nu dus geen sprake meer van.

Is dat erg? Nou... nee. We worden dit jaar sowieso al getrakteerd op Tomb Raider: Legacy of Atlantis en als men bij Crystal Dynamics wat meer tijd nodig heeft om de kreukels uit de Unreal 5-aangedreven sequel te strijken, dan gunnen we ze die tijd met liefde en plezier.

Tomb Raider: Catalyst heeft voor de rest nog geen specifiek release window gekregen en zal dus 'ergens in 2028' verschijnen op de pc, Xbox Series, PlayStation 5 (waarschijnlijk dus niet meer fysiek) en de Nintendo Switch 2, als alles meezit.