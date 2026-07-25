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Tomb Raider: Catalyst ogenschijnlijk uitgesteld naar 2028

Door Patrick Meurs
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Het heeft er alle schijn van dat Tomb Raider: Catalyst - welke momenteel in ontwikkeling is bij Crystal Dynamics - langer op zich gaat laten wachten. Deze verwachting is aangewakkerd door een uitspraak van Jeffrey Gattis, een van de topfunctionarissen binnen het uitgeversteam van Amazon Games.

Het gaat om de volgende uitspraak, die Jeffrey deed gedurende een interview met The Game Business aangaande Luna, Amazon's cloud streaming service die op de planning staat om naar Prime Video te komen:

"We have obviously announced the two Tomb Raider titles. Tomb Raider Legacy of Atlantis comes 12 February, next year, and then we'll follow on in 2028 with the next one. We're excited about those."
Jeffrey Gattis

Tomb Raider Catalyst uitgesteld naar 20281

Belangrijk detail hierin is het genoemde jaartal , 2028. Tijdens The Game Awards van 2025 toonde men namelijk nog fier een 2027 releasejaar in de teaser trailer, maar daar lijkt nu dus geen sprake meer van.

Is dat erg? Nou... nee. We worden dit jaar sowieso al getrakteerd op Tomb Raider: Legacy of Atlantis en als men bij Crystal Dynamics wat meer tijd nodig heeft om de kreukels uit de Unreal 5-aangedreven sequel te strijken, dan gunnen we ze die tijd met liefde en plezier.

Tomb Raider: Catalyst heeft voor de rest nog geen specifiek release window gekregen en zal dus 'ergens in 2028' verschijnen op de pc, Xbox Series, PlayStation 5 (waarschijnlijk dus niet meer fysiek) en de Nintendo Switch 2, als alles meezit.

Bron: The Game Business
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 155 reviews 794 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

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Tomb Raider: Catalyst

Ontwikkelaar

Crystal Dynamics

Uitgever

Amazon Games

Release

2028

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl16 Legend in the Making
42 minuten geleden

Zou het eigenlijk een beetje teveel van het goede vinden als er in 1 jaar tijd een Tomb Raider game uitkomt. 2028 vind ik eigenlijk nog beter dan.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl15 Community Veteraan
1 uur geleden

Haha gaan we dat nu bij elke game zeggen die in 2028 uitkomt. Dan koop je de games lekker niet als jij een nieuwe God of war , Tomb Raider dadelijk misloopt omdat je hem op disk wil prima. Of je zet je er op een gegeven moment over de situatie heen en je gaat gewoon de vetste games spelen op de nieuwe manier

0
Avatar ghost
ghost
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Nog net op tijd om op disc te verschijnen. Oh wacht...

0
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