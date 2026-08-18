11 bit studios koppelt aan bij Harvester Games voor Trainwatch

Heb je ooit de asdfmovies "I like trains"-meme voorbij zien komen en jezelf er instantly mee weten te identificeren, blijf dan even hangen. Harvester Games heeft namelijk een game in de pen zitten die op jouw lijf geschreven lijkt te zijn: Trainwatch. Dat Trainwatch zo zijn manieren heeft om je psychisch te laten ontsporen lijkt voor uitgever 11 bit studios geen issue, gezien zij maar al te graag zorgdragen voor een soepele reis.

Ironisch genoeg draait Trainwatch om iemand die zijn leven juist op het correcte spoor probeert te krijgen. Troy heeft het namelijk op persoonlijk vlak niet echt heel gemakkelijk en om zichzelf even te resetten en alles op een rijtje te krijgen, accepteert hij een tijdelijke job als Gatekeeper van een desolate spoorwegovergang. De job lijkt simpel. Voor een volle maand is Troy verantwoordelijk voor het tijdig sluiten van de spoorbomen en het bijhouden van zijn werkplek.

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Voordat je aan je Trainwatch reis kunt beginnen vraagt reisorganisator 11 bit studios of je de volgende zaken wilt dubbelchecken:

Acht je jezelf capabel om op tijd de telefoon aan te nemen en een slagboom te bedienen?

Denk je dat je in de tussentijd ook wat onderhoudswerkzaamheden kunt verrichten?

Beloof je dat je goed voor jezef (en anderen) zorgt?

Kun je tegen wat persoonlijk drama, mocht dat toevalligerwijs op je pad komen?

Mocht je op alles ja hebben gezegd, dan nodigt 11 bit studios je van harte uit voor de pre-boarding procedure op Steam, welke je kunt afronden door Trainwatch te wishlisten. Op die manier blijf je ook op de hoogte van de exacte vertrektijd, welke ergens in 2027 zal plaatsvinden.