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Deus Ex-director Warren Spector gaat (bijna zeker) met pensioen

Door Patrick Meurs
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Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, en als het aan Warren Spector ligt is die laatste tijd voor hem aangebroken. Via socials laat de voormalig Deus Ex-director weten dat hij serieus overweegt om zijn carrière te beëindigen, al hebben we dat al vaker gehoord.

Middels een behoorlijk lange post op LinkedIn zet Spector uiteen dat hij gedurende zijn bijna vierenveertig jaar in de industrie een behoorlijk indrukwekkende portfolio heeft weten op te bouwen. Trots blikt hij terug op zijn loopbaan, waarin hij zeker aan zeventien games heeft meegewerkt, voortgekomen uit zowel kleine als grote ontwikkelteams. Een hele prestatie, dat zonder meer. Maar als het aan Warren ligt, komt er geen achttiende game meer bij.

De Rondvraag 2026 Deus Ex

Volgens Spector is het nu tijd voor wat anders. Iets minder hectisch, zoals piano spelen, een goed boek lezen of wellicht nog een schrijven, wat lezingen geven en anderen vooruit helpen in hun carrière. Vooral dat laatste is voor hem belangrijk. De industrie is namelijk flink veranderd in de laatste jaren en naast het feit dat deze verandering bij hem schuurt, is Warren wel van mening dat het tijd is voor de nieuwkomers om te shinen.

The game business has changed and it's just not as much fun for me anymore. Plus there's a new generation of developers coming up who deserve their time in the sun.
Warren Spector

Het is overigens niet de eerste keer dat Warren Spector een soortgelijke aankondiging doet - wat hij zelf ook onderschrijft - maar deze keer lijkt het wel menens te zijn. Toch sluit de beste man wel zijn post af met de woorden "Will I come back? Never say never." Dat gezegd hebbende, ga nog lekker even genieten van je pensioen, Warren. De nieuwe garde pakt het stokje wel van je over. En je kunt altijd nog komen schrijven bij Gameliner, waar een zekere Frietrick ook al meerdere keren zijn pensioen heeft aangekondigd.

Bron: LinkedIn
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 170 reviews 793 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl14 High Score Chaser
18 uur geleden

Dat ie mag gaan genieten van wat hij ook gaat doen. :)

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Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl13 Meta Builder
18 uur geleden

Gamelegende, al waren zijn werken niet de games waar ik heel gek op was.

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