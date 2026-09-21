Lisa x PlayStation resulteert in Limited Edition DualSense
K-pop-superster Lisa is een samenwerking met PlayStation gestart. Lisa x PlayStation resulteert in een complete merchandiselijn, waarbij de Limited Edition Lisa DualSense-controller het kroonstuk is.
Ik heb zelf even moeten googelen, maar blijkbaar is Lisa een ding in de K-popwereld. De popster kondigt nu in samenwerking met PlayStation een complete merchandiselijn aan, waarbij een op ogen gebaseerd design de boventoon voert. Zo ook op de Limited Edition DualSense-controller. De controller kent een parelmoer-rozezilverachtige afwerking, waarbij een setje blauwe ogen je vanaf het touchpad aanstaart. Deze worden omringd door een grove schets van de grootste wenkbrauwen die ik ooit heb gezien, maar naar verluidt gaat het hier om de pony van de popster.
Mocht Lisa je ding zijn, dan is het mogelijk om de controller op 2 oktober 2026 vanaf 10:00 uur Nederlandse tijd te pre-orderen via de link in de bron. De DualSense wordt geleverd op 30 oktober 2026 en kent een adviesprijs van €84,99.
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Zeker net zo limited edition als de Ghost of Yotei en Wolverine Ps5 Pro console panelen. Hoop mensen die achter het net vissen.
Zijn ze tegenwoordig goed in, kunstmatige schaarste creëren.
Controller is wel echt nice
Allen daarheen!
Bedankt, ik had geen idee wie die Lisa was...
Vind haar muziek wel okay (sowieso niks mis met K-pop)
Maar deze controller is te vrouwelijk. Dus pass
Bahhh vreselijk 🤣