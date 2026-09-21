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Tokyo Game Show 2026

Lisa x PlayStation resulteert in Limited Edition DualSense

Door Rudy Wijnberg
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K-pop-superster Lisa is een samenwerking met PlayStation gestart. Lisa x PlayStation resulteert in een complete merchandiselijn, waarbij de Limited Edition Lisa DualSense-controller het kroonstuk is.

Ik heb zelf even moeten googelen, maar blijkbaar is Lisa een ding in de K-popwereld. De popster kondigt nu in samenwerking met PlayStation een complete merchandiselijn aan, waarbij een op ogen gebaseerd design de boventoon voert. Zo ook op de Limited Edition DualSense-controller. De controller kent een parelmoer-rozezilverachtige afwerking, waarbij een setje blauwe ogen je vanaf het touchpad aanstaart. Deze worden omringd door een grove schets van de grootste wenkbrauwen die ik ooit heb gezien, maar naar verluidt gaat het hier om de pony van de popster.

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Mocht Lisa je ding zijn, dan is het mogelijk om de controller op 2 oktober 2026 vanaf 10:00 uur Nederlandse tijd te pre-orderen via de link in de bron. De DualSense wordt geleverd op 30 oktober 2026 en kent een adviesprijs van €84,99.

Bron: PlayStation
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 351 reviews 2662 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl19 Endgamer
1 uur geleden

Zeker net zo limited edition als de Ghost of Yotei en Wolverine Ps5 Pro console panelen. Hoop mensen die achter het net vissen.

Zijn ze tegenwoordig goed in, kunstmatige schaarste creëren.

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Avatar Kowailean
Kowailean
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Controller is wel echt nice

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Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl16 Legend in the Making
1 uur geleden

Allen daarheen!

GIF via GIPHY
0
Avatar Mole28
Mole28
lvl7 Checkpoint Jeugd
1 uur geleden

Bedankt, ik had geen idee wie die Lisa was...

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Avatar Coola
Coola
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden

Vind haar muziek wel okay (sowieso niks mis met K-pop)

Maar deze controller is te vrouwelijk. Dus pass

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Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl5 Thread Hunter
3 uur geleden

Bahhh vreselijk 🤣

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