Rocket League Unreal Engine 6-update getest door pro-spelers
De ontwikkeling van Rocket League in Unreal Engine 6 lijkt flink op te schieten. In een nieuwe behind-the-scenesvideo zien we hoe diverse pro-spelers betrokken zijn bij het ontwikkelproces van de update die in 2027 moet verschijnen.
Rocket League is een bijzonder vermakelijke game voor zowel casual als pro-spelers. De voetbalgame waarin we met radio bestuurbare auto's spelen, bestaat inmiddels al ruim tien jaar, maar dat wil niet zeggen dat de ontwikkeling stilstaat. Zo is Psyonix bezig met een Unreal Engine 6-update, die de game naar een nieuw niveau moet tillen. De ontwikkelaar schakelt hierbij de hulp in van diverse professionele e-sporters, die de ontwikkelaars van feedback voorzien. Hoewel de game niet uitvoerig in beeld wordt getoond, blijkt uit de feedback van de spelers dat de game nog altijd even lekker aanvoelt.
Het lijkt erop dat Psyonix de update pas lanceert wanneer de goedkeuring van de pro-community is ontvangen. De UE6-update kent dan ook nog geen releasedatum, maar moet in 2027 verschijnen.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Hier raak ik nou wel hyped van. Zeker als ze de pro's van begin af aan bij betrekken. Maar ik hoop dat de casual potjes ook nog een beetje overeind blijven. Dat de game 'Easy-to-pay/Hard-to-master' blijft!
Lijkt me best lastig om de gameplay exact hetzelfde te krijgen bij zo'n sprong in engines. Daarom in dit geval een goed idee om de pro players hierbij te betrekken.
Ik dacht gisteren avond laat nog ff een paar potjes te doen voor het slapen gaan. Uiteindelijk ging ik pas half 5 naar bed met de wekker op half 8 🫣