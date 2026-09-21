Rocket League Unreal Engine 6-update getest door pro-spelers

De ontwikkeling van Rocket League in Unreal Engine 6 lijkt flink op te schieten. In een nieuwe behind-the-scenesvideo zien we hoe diverse pro-spelers betrokken zijn bij het ontwikkelproces van de update die in 2027 moet verschijnen.

Rocket League is een bijzonder vermakelijke game voor zowel casual als pro-spelers. De voetbalgame waarin we met radio bestuurbare auto's spelen, bestaat inmiddels al ruim tien jaar, maar dat wil niet zeggen dat de ontwikkeling stilstaat. Zo is Psyonix bezig met een Unreal Engine 6-update, die de game naar een nieuw niveau moet tillen. De ontwikkelaar schakelt hierbij de hulp in van diverse professionele e-sporters, die de ontwikkelaars van feedback voorzien. Hoewel de game niet uitvoerig in beeld wordt getoond, blijkt uit de feedback van de spelers dat de game nog altijd even lekker aanvoelt.

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Het lijkt erop dat Psyonix de update pas lanceert wanneer de goedkeuring van de pro-community is ontvangen. De UE6-update kent dan ook nog geen releasedatum, maar moet in 2027 verschijnen.