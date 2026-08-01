Xbox viert 25 jaar gaming: wat is jouw mooiste herinnering?
Hoewel het gaminglandschap momenteel gedomineerd wordt door negatief nieuws, mag er ook weleens iets positiefs voorbijkomen. Xbox viert namelijk 25 jaar aan gamingherinneringen met Xbox FanFest. Wat is jouw eerste gamingherinnering?
Op dit moment is het Xbox Games Showcase FanFest gaande in Los Angeles. Een mooi moment voor de groene reus om terug te blikken op 25 jaar aan gaming. Want ondanks de ravage die momenteel in de game-industrie gaande is, mogen we niet vergeten dat partijen als Xbox, PlayStation, Nintendo, EA, Ubisoft en vele anderen ons ook heel veel moois hebben gebracht.
De 'Memory Booth' van Xbox reist dit jaar ook af naar gamescom, maar wellicht kunnen we hier alvast een soort tijdcapsule creëren. Wat is bijvoorbeeld jouw favoriete gamingherinnering? Laat het weten in de reacties!
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Een cd in een hoesje!;)!
- Fable
- Left 4 dead helemaal grijs gespeeld op de Xbox 360
- Naruto rise of a ninja was ook exclusive voor Xbox 360. Daar zou ik graag een remake van willen zien.
- Halo 1tm3
- Het online platform op de 360 was ook gewoon slick !
Max Payne op de OG XBOX. Uren zoet mee geweest.
Halo en Gears op de OG Xbox en 360. Magical times!
Niet echt een mooie herinnering heb vooral een zwarte herinneringen hoe deze firma Banjo kazooie en Conker heeft begraven
Het moment dat ik overstapte van PC naar Xbox360 en Modern Warfare 2 voor het eerst speelde.
Ja vond zelf de Xbox 360 generatie geweldig. Maar mijn eerste aanraking met Halo, Gears of War, Fable, Forza 2 en ook Viva Pinata zijn toch dingen die je nooit meer vergeet.
Halo op PS5 natuurlijk!