Xbox viert 25 jaar gaming: wat is jouw mooiste herinnering?

Hoewel het gaminglandschap momenteel gedomineerd wordt door negatief nieuws, mag er ook weleens iets positiefs voorbijkomen. Xbox viert namelijk 25 jaar aan gamingherinneringen met Xbox FanFest. Wat is jouw eerste gamingherinnering?

Op dit moment is het Xbox Games Showcase FanFest gaande in Los Angeles. Een mooi moment voor de groene reus om terug te blikken op 25 jaar aan gaming. Want ondanks de ravage die momenteel in de game-industrie gaande is, mogen we niet vergeten dat partijen als Xbox, PlayStation, Nintendo, EA, Ubisoft en vele anderen ons ook heel veel moois hebben gebracht.

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De 'Memory Booth' van Xbox reist dit jaar ook af naar gamescom, maar wellicht kunnen we hier alvast een soort tijdcapsule creëren. Wat is bijvoorbeeld jouw favoriete gamingherinnering? Laat het weten in de reacties!