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Xbox viert 25 jaar gaming: wat is jouw mooiste herinnering?

Door Rudy Wijnberg
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Hoewel het gaminglandschap momenteel gedomineerd wordt door negatief nieuws, mag er ook weleens iets positiefs voorbijkomen. Xbox viert namelijk 25 jaar aan gamingherinneringen met Xbox FanFest. Wat is jouw eerste gamingherinnering?

Op dit moment is het Xbox Games Showcase FanFest gaande in Los Angeles. Een mooi moment voor de groene reus om terug te blikken op 25 jaar aan gaming. Want ondanks de ravage die momenteel in de game-industrie gaande is, mogen we niet vergeten dat partijen als Xbox, PlayStation, Nintendo, EA, Ubisoft en vele anderen ons ook heel veel moois hebben gebracht.

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De 'Memory Booth' van Xbox reist dit jaar ook af naar gamescom, maar wellicht kunnen we hier alvast een soort tijdcapsule creëren. Wat is bijvoorbeeld jouw favoriete gamingherinnering? Laat het weten in de reacties!

Bron: Xbox
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 344 reviews 2217 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Jeffreydr
Jeffreydr
lvl3 XP Farmer
9 minuten geleden

Een cd in een hoesje!;)!

0
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl8 Achievement Hunter
19 minuten geleden bewerkt

- Fable
- Left 4 dead helemaal grijs gespeeld op de Xbox 360
- Naruto rise of a ninja was ook exclusive voor Xbox 360. Daar zou ik graag een remake van willen zien.
- Halo 1tm3
- Het online platform op de 360 was ook gewoon slick !

0
Avatar JustAce
JustAce
lvl6 Combo Juggler
20 minuten geleden

Max Payne op de OG XBOX. Uren zoet mee geweest.

0
Avatar Daydreamer
Daydreamer
lvl7 Checkpoint Jeugd
39 minuten geleden

Halo en Gears op de OG Xbox en 360. Magical times!

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl15 Community Veteraan
51 minuten geleden

Niet echt een mooie herinnering heb vooral een zwarte herinneringen hoe deze firma Banjo kazooie en Conker heeft begraven

0
Avatar Bleacdemon
Bleacdemon
lvl7 Checkpoint Jeugd
52 minuten geleden

Het moment dat ik overstapte van PC naar Xbox360 en Modern Warfare 2 voor het eerst speelde.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Ja vond zelf de Xbox 360 generatie geweldig. Maar mijn eerste aanraking met Halo, Gears of War, Fable, Forza 2 en ook Viva Pinata zijn toch dingen die je nooit meer vergeet.

1
Avatar Xenon
Xenon
lvl11 Commander
1 uur geleden

Halo op PS5 natuurlijk!

2
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