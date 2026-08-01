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Starsand Island nadert de 1.0-release

Door Bram Noteboom
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Na een korte periode in Early Access verkast de cozy life-sim Starsand Island alweer naar de 1.0-release. Dit nieuws kwam gepaard met een trailer.

Na de oorspronkelijke launch in februari 2026 is het alweer tijd voor de volledige release van Starsand Island; deze vindt plaats op 18 augustus 2026. De cozy life-sim komt naast de bestaande platformen (Steam en XBOX) naar de PlayStation 5 en Nintendo Switch 2. De 1.0-versie introduceert verder online multiplayer voor vier spelers, waardoor het bijhouden van je dromerige boerderij een peulenschil wordt. Ook wordt er een nieuw festival toegevoegd en worden de romantiek-opties verder uitgebreid. Overigens blijft ontwikkelaar Seed Sparkle Lab aan de titel sleutelen, aangezien spelersfeedback bij hen hoog in het vaandel staat. Verwacht dus voldoende post-launch support.

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Starsand Island valt alvast te spelen via Steam Early Access en XBOX Game Preview.

Bron: Seed Sparkle Lab
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5257 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Starsand Island
Starsand Island

Ontwikkelaar

Seed Lab

Uitgever

Seed Lab

Release

11 februari 2026

Platforms

PC
NSW
PS5
XBS
NS2
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
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