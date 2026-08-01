Starsand Island nadert de 1.0-release
Na een korte periode in Early Access verkast de cozy life-sim Starsand Island alweer naar de 1.0-release. Dit nieuws kwam gepaard met een trailer.
Na de oorspronkelijke launch in februari 2026 is het alweer tijd voor de volledige release van Starsand Island; deze vindt plaats op 18 augustus 2026. De cozy life-sim komt naast de bestaande platformen (Steam en XBOX) naar de PlayStation 5 en Nintendo Switch 2. De 1.0-versie introduceert verder online multiplayer voor vier spelers, waardoor het bijhouden van je dromerige boerderij een peulenschil wordt. Ook wordt er een nieuw festival toegevoegd en worden de romantiek-opties verder uitgebreid. Overigens blijft ontwikkelaar Seed Sparkle Lab aan de titel sleutelen, aangezien spelersfeedback bij hen hoog in het vaandel staat. Verwacht dus voldoende post-launch support.
Starsand Island valt alvast te spelen via Steam Early Access en XBOX Game Preview.
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