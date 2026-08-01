Bouw de boot van je dromen in ShipShaper

De welbekende Nederlandse ontwikkelaar Tomas Sala gaat wederom in zee met Wired Productions voor zijn nieuwste, casual, creatieve game: ShipShaper.

Als je fan bent van het maken van modelschepen, dan kan dit zomaar een experiment worden waar je blij van wordt. ShipShaper is Tomas Sala's digitale antwoord op het genot der creatie; simpelweg ontwerpen en daarna je creaties zien opbloeien in de wereld van Bulwark. Je krijgt zelfs de optie om je schepen in 3D uit te printen en in je eigen games te verwerken met een gratis commerciële licentie. Daarnaast kun je jouw designs exporteren naar Bulwark: Falconeer Chronicles om de game zo een persoonlijk randje te geven. Of je nou kleurrijke vissersbootjes maakt of keiharde dreadnought-oorlogsschepen: ShipShaper geeft je alle tools die je nodig hebt.

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ShipShaper is beschikbaar vanaf 3 september 2026 voor de pc via Steam Early Access.