Bouw de boot van je dromen in ShipShaper
De welbekende Nederlandse ontwikkelaar Tomas Sala gaat wederom in zee met Wired Productions voor zijn nieuwste, casual, creatieve game: ShipShaper.
Als je fan bent van het maken van modelschepen, dan kan dit zomaar een experiment worden waar je blij van wordt. ShipShaper is Tomas Sala's digitale antwoord op het genot der creatie; simpelweg ontwerpen en daarna je creaties zien opbloeien in de wereld van Bulwark. Je krijgt zelfs de optie om je schepen in 3D uit te printen en in je eigen games te verwerken met een gratis commerciële licentie. Daarnaast kun je jouw designs exporteren naar Bulwark: Falconeer Chronicles om de game zo een persoonlijk randje te geven. Of je nou kleurrijke vissersbootjes maakt of keiharde dreadnought-oorlogsschepen: ShipShaper geeft je alle tools die je nodig hebt.
ShipShaper is beschikbaar vanaf 3 september 2026 voor de pc via Steam Early Access.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Nieuws
Ubisoft's NFT Blockchain-game Champions Tactics stopt ermee
Ubisoft stopt definitief met Champions Tactics. De NFT-game sluit op 30 oktober 2026 de servers, nadat de blockchainfunctionaliteit eerder is verwijderd.3 reacties
-
Nieuws
Xbox viert 25 jaar gaming: wat is jouw mooiste herinnering?
Xbox staat tijdens FanFest stil bij 25 jaar Xbox-gaming. Wat is jouw eerste of favoriete gamingherinnering? Deel jouw moment uit de gamegeschiedenis!28 reacties
-
Alles wat je moet weten over
Alles wat je moet weten over: The Blood of Dawnwalker
Met een releasedatum die nog maar een maandje verwijderd is, lees je hier alles wat je moet weten over The Blood of Dawnwalker.0 reacties
-
Trailer
Starsand Island nadert de 1.0-release
Na een korte periode in Early Access verkast de cozy life-sim Starsand Island alweer naar de 1.0-release. Dit nieuws kwam gepaard met een trailer.0 reacties
Wel leuk concept, alleen ben ik hier niet creatief genoeg voor.