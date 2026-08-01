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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Bouw de boot van je dromen in ShipShaper

Door Bram Noteboom
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De welbekende Nederlandse ontwikkelaar Tomas Sala gaat wederom in zee met Wired Productions voor zijn nieuwste, casual, creatieve game: ShipShaper.

Als je fan bent van het maken van modelschepen, dan kan dit zomaar een experiment worden waar je blij van wordt. ShipShaper is Tomas Sala's digitale antwoord op het genot der creatie; simpelweg ontwerpen en daarna je creaties zien opbloeien in de wereld van Bulwark. Je krijgt zelfs de optie om je schepen in 3D uit te printen en in je eigen games te verwerken met een gratis commerciële licentie. Daarnaast kun je jouw designs exporteren naar Bulwark: Falconeer Chronicles om de game zo een persoonlijk randje te geven. Of je nou kleurrijke vissersbootjes maakt of keiharde dreadnought-oorlogsschepen: ShipShaper geeft je alle tools die je nodig hebt.

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ShipShaper is beschikbaar vanaf 3 september 2026 voor de pc via Steam Early Access.

Bron: Wired Productions
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5257 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot ShipShaper
ShipShaper

Ontwikkelaar

Tomas Sala

Uitgever

Wired Productions

Release

3 september 2026

Platforms

PC
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar kingoftherain
kingoftherain
lvl10 Deel van het meubilair
3 uur geleden

Wel leuk concept, alleen ben ik hier niet creatief genoeg voor.

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