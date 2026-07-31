Mortal Shell II bèta nu live met drie uur aan speelbare content

Kan je niet wachten op de release van Mortal Shell II op 20 augustus? Speel dan vanaf vandaag de Mortal Shell II open bèta op PlayStation 5 en Xbox Series. De proefversie biedt drie uur aan gameplay. Alle progressie wordt overgedragen naar de releaseversie, met uitzondering van valuta, wapens, shells en verzamelvoorwerpen.

Mortal Shell II moet het origineel uit 2021 op ieder front verbeteren. Of dat ook daadwerkelijk het geval is, is aan jou om te bepalen. In de Mortal Shell II open bèta kunnen we de eerste drie uur van het verhaal alvast beleven. Mocht de game bevallen, dan kun je op release direct verdergaan op het punt waar je gebleven was. Mocht de bèta dermate bevallen, dan kan het lonen om in de Mortal Shell II: Devout Edition te investeren. Die versie verschaft namelijk 72 uur eerder toegang tot de game.

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Mortal Shell II verschijnt op 20 augustus voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De Standard Edition kent een bescheiden prijskaartje van €49,99. De Devout Edition is een tientje duurder en staat in de store voor €59,99. Benieuwd naar andere games om in de gaten te houden voor augustus 2026? Check dan nu onze 6 must-gave games van augustus 2026!