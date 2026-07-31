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Mortal Shell II bèta nu live met drie uur aan speelbare content

Door Rudy Wijnberg
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Kan je niet wachten op de release van Mortal Shell II op 20 augustus? Speel dan vanaf vandaag de Mortal Shell II open bèta op PlayStation 5 en Xbox Series. De proefversie biedt drie uur aan gameplay. Alle progressie wordt overgedragen naar de releaseversie, met uitzondering van valuta, wapens, shells en verzamelvoorwerpen.

Mortal Shell II moet het origineel uit 2021 op ieder front verbeteren. Of dat ook daadwerkelijk het geval is, is aan jou om te bepalen. In de Mortal Shell II open bèta kunnen we de eerste drie uur van het verhaal alvast beleven. Mocht de game bevallen, dan kun je op release direct verdergaan op het punt waar je gebleven was. Mocht de bèta dermate bevallen, dan kan het lonen om in de Mortal Shell II: Devout Edition te investeren. Die versie verschaft namelijk 72 uur eerder toegang tot de game.

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Mortal Shell II verschijnt op 20 augustus voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. De Standard Edition kent een bescheiden prijskaartje van €49,99. De Devout Edition is een tientje duurder en staat in de store voor €59,99. Benieuwd naar andere games om in de gaten te houden voor augustus 2026? Check dan nu onze 6 must-gave games van augustus 2026!

Bron: Playstack
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 344 reviews 2215 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Mortal Shell II
Mortal Shell II

Ontwikkelaar

Cold Symmetry

Uitgever

Playstack

Release

20 augustus 2026

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Mister_Frowdo
Mister_Frowdo
lvl15 Community Veteraan
25 minuten geleden

Ik weet niet waarom deze game me zo aantrekt, maar wellicht omdat het zo bruut voelt als een klassieke God of War game in een heavy metal jasje.

Als hij niet te moeilijk is zoals een standaard Souls game, wil ik hem wel eens spelen!

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Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

"Speel dan vanaf vandaag de Mortal Shell II open bèta op PlayStation 5 en Xbox Series. "

Sjonge jonge jonge.. Ik helemaal de ps5 pro aansluiten omdat ik tegenwoordig op de pc zit, zie ik net gewoon dat de beta ook gewoon op pc uit is, niet alleen de xbox en ps5.. Beetje jammer dit 😜

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