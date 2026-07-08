Releasedatum Mortal Shell II valt in augustus 2026

Na de release van de succesvolle open bèta zijn uitgever Playstack en ontwikkelaar Cold Symmetry zeker van hun zaak: Mortal Shell II verschijnt in augustus 2026.

Zoek en bezit; zo luidt de slogan voor het vervolg op de cultklassieker Mortal Shell. Deze actievolle Soulslike probeerde destijds zich te onderscheiden door het unieke Shell-systeem, waarin spelers diverse kadavers in de wereld over konden nemen en zo zichzelf konden wapenen met specifieke vaardigheden, speelstijlen en statistieken. Mortal Shell II borduurt voort op dit concept en lijkt vooral te willen groeien in schaal. De muzikale trailer hieronder schetst in ieder geval een bijzonder grimmige plaatje van de actie-RPG. Mocht je interesse zijn geprikkeld; je hebt de kans om de Devout Edition binnen te hengelen en zo 72 uur eerder met de game aan de slag te kunnen gaan.

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Mortal Shell II is beschikbaar vanaf 20 augustus 2026 voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.