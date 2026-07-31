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Neem de gok op CloverPit voor PlayStation en Nintendo Switch

Door Bram Noteboom
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De roguelike-sensatie CloverPit maakt zich op voor een release op zowel de PlayStation- als de Nintendo Switch-consoles. Dit nieuws werd bekendgemaakt met een trailer.

Ja, sinds 2024 heeft Balatro aardig wat losgemaakt. Klassieke gokspelletjes werden in de basis opgepakt, alle microtransacties werden eruit gesloopt en de elementen die voor dopamine zorgden zijn vermenigvuldigd. CloverPit is een mooi voorbeeld hiervan. Je wordt opgesloten in een kleine kamer en je hebt maar één doel: genoeg geld binnenharken om te overleven. Je moet hiervoor de nodige gokken nemen en ervoor zorgen dat je roguelike-synergie op orde is. Hoe meer kans je maakt op een grotere som centen, des te langer je in de kamer kan blijven om je run te ondersteunen. De game is al een tijdje beschikbaar voor de pc en XBOX-consoles, maar komt nu ook naar andere platformen.

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CloverPit is beschikbaar vanaf 13 augustus 2026 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.

Bron: Panik Arcade
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 171 reviews 5254 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot CloverPit
CloverPit

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Panik Arcade

Uitgever

Future Friends Games

Release

26 september 2025

Platforms

PC
PS4
XONE
Mob
NSW
PS5
XBS
NS2
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
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