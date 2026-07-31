Neem de gok op CloverPit voor PlayStation en Nintendo Switch

De roguelike-sensatie CloverPit maakt zich op voor een release op zowel de PlayStation- als de Nintendo Switch-consoles. Dit nieuws werd bekendgemaakt met een trailer.

Ja, sinds 2024 heeft Balatro aardig wat losgemaakt. Klassieke gokspelletjes werden in de basis opgepakt, alle microtransacties werden eruit gesloopt en de elementen die voor dopamine zorgden zijn vermenigvuldigd. CloverPit is een mooi voorbeeld hiervan. Je wordt opgesloten in een kleine kamer en je hebt maar één doel: genoeg geld binnenharken om te overleven. Je moet hiervoor de nodige gokken nemen en ervoor zorgen dat je roguelike-synergie op orde is. Hoe meer kans je maakt op een grotere som centen, des te langer je in de kamer kan blijven om je run te ondersteunen. De game is al een tijdje beschikbaar voor de pc en XBOX-consoles, maar komt nu ook naar andere platformen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

CloverPit is beschikbaar vanaf 13 augustus 2026 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch en Nintendo Switch 2.