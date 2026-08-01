Ubisoft's NFT Blockchain-game Champions Tactics stopt ermee
Ubisoft kondigt via Discord aan te stoppen met de NFT-blockchaingame Champions Tactics. De in 2024 gelanceerde game stapte in mei al af van de blockchaintechnologie, maar sluit in oktober 2026 officieel de servers.
In oktober 2024 lanceerde Ubisoft de 'Web3 competitive turn-based RPG'. Champions Tactics stelt spelers in staat personages te verzamelen die, simpel gezegd, fungeerden als NFT's. Deze konden worden aangeschaft met in-gamevaluta of cryptocurrency, hierbij zijn bepaalde personages voor astronomische bedragen in de tienduizenden euro's verhandeld. In mei 2026 kondigde Ubisoft al aan dat het afstapte van de Web3-technologie. Hierdoor kwam het concept van NFT's te vervallen, waarbij je niet langer de digitale eigendomsrechten van een personage kon claimen.
Uiteraard kreeg de game tijdens de lancering flink wat kritiek te verwerken. Volgens veel spelers hoorde het concept van NFT's, waarbij je personages kon kopen en verkopen via blockchain, niet thuis in de game-industrie. Dat Champions Tactics nu stopt, onderstreept naar mijn inziens dat die kritiek niet geheel onterecht was. De aangekochte personages, waarvoor soms met cryptocurrency werd betaald, zijn inmiddels immers vrijwel niets meer waard.
Champions Tactics stopt officieel op 30 oktober 2026. De servers en de game blijven tot die tijd operationeel.
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Ubisoft : niemand koopt onze politiek volgepropte games meer, we hebben veels te veel (junior) mensen ingehuurd, al onze games lijken op elkaar.... Oh nee...
hun oplossing: NFT games xD
Die gekke baguette vreters
And nobody cared
Jammer zeg, zo'n nobel en gamesvriendelijk concept en dat stopt dan nu helaas al.
Hahaha.