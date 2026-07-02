Rockstar-medewerkers klagen over loonkloof en crunch
Vakbondsleden bij Rockstar Games uiten stevige kritiek op de arbeidsomstandigheden binnen de studio. Drie anonieme medewerkers spreken tegenover Game Developer over onduidelijke bonussen, een groeiende loonkloof en crunch die volgens hen steeds normaler wordt. De werknemers zijn aangesloten bij de Rockstar Game Workers Union en werken aan projecten zoals Grand Theft Auto 6. Volgens hen bestaat een aanzienlijk deel van het jaarlijkse inkomen uit bonussen, maar is het vaak niet duidelijk hoe de hoogte daarvan wordt bepaald.
Bonussen zorgen voor onzekerheid
De hoogte van de bonus zou per afdeling en zelfs per medewerker sterk verschillen. Werknemers krijgen daarbij volgens de vakbondsleden niet altijd een duidelijke uitleg over de beoordeling. Omdat de bonussen volledig naar eigen inzicht van Rockstar worden toegekend, ervaren sommige medewerkers extra druk om hun leidinggevende tevreden te houden. Een tegenvallende bonus kan er volgens hen voor zorgen dat iemand aan het einde van het jaar aanzienlijk minder verdient dan verwacht.
Ook de loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt genoemd. Rockstar zou eerder maatregelen hebben ingevoerd om het verschil te verkleinen, maar die initiatieven zijn volgens de medewerkers later geschrapt. Sindsdien zou de gemiddelde loonkloof juist zijn gegroeid.
Crunch zou in contracten worden verwerkt
Daarnaast beschuldigen de vakbondsleden Rockstar ervan overwerk steeds verder in de normale werkwijze te verwerken. Britse regels beperken hoeveel extra uren werkgevers van personeel mogen vragen, tenzij werknemers daar vrijwillig afstand van doen.Volgens de medewerkers wordt die uitzondering standaard in contracten opgenomen. Werknemers moeten daardoor zelf aangeven dat zij weer onder de reguliere bescherming willen vallen. Dat maakt vrijwillig overwerk ineens een stuk minder vrijwillig.
Take-Two zegt in een reactie dat het werknemers een goede werkomgeving, carrièremogelijkheden en concurrerende arbeidsvoorwaarden biedt. Het bedrijf wijst daarbij op een personeelsbehoud dat naar eigen zeggen boven het gemiddelde binnen de industrie ligt.
De uitgever heeft inmiddels een verzoek ontvangen om met de vakbond te praten over vrijwillige erkenning. Take-Two zegt open te staan voor een constructief gesprek en een ontmoeting te zullen plannen. Hopelijk leidt dat niet alleen tot mooie woorden, maar ook tot betere werkomstandigheden voor de mensen die de games daadwerkelijk maken.
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Aha, dus je gaat bij R* solliciteren en krijgt een salaris voorgelegd. Daar onderhandel je verder niet over. Vervolgens wordt je contract met je doorgenomen (of leest hem op z'n minst zelf door) en denk je: Hier teken ik voor!
En dan ga je vervolgens online zitten janken dat je zoveel moet werken en zo weinig loon krijgt. GA. DAN. WEG.
Niemand dwong je om dat contract te tekenen. Je wilde zelf graag bij R* werken, dan achteraf niet gaan lopen miepen.
Als je zo groot, rijk en machtig bent als Rockstar dan snap ik niet gewoon dat je niet heel goed voor je personeel zorgt en ze allemaal flink beloont bij een nieuwe topgame waar je miljarden aan gaat verdienen. Neem een voorbeeld aan Valve, die dat met hun werkzaamheden aan Steam wel doen. Paar honderd man personeel en allemaal flinke bonussen en salarissen. Omdat ze daar loyaliteit belonen en weten dat je er op lange termijn veel meer aan hebt.
Mooi dat meer werknemers in opstand komen tegen Rockstar.
Maar hoeveel uur is crunchen? Als het in je contract is opgenomen kun je er niks van zeggen. Hier in Frankrijk kun je de functie "cadre" krijgen. Dit betekend dat je een stuk hoger salaris is , maar je wel al het werk moet doen wat bij je functie hoort. Mijn zwager werkt hierdoor standaard 60 uur per week meest van tijd.
In other news, Gameshop Twente heeft aangegeven GTA VI niet te gaan verkopen. The resistance has begun!
*insert fake surprise gif*
Had ik je ook wel kunnen vertellen dat het daar bij Rockstar crunchen crunchen crunchen is 😅
Die gasten maken niet de meest gewilde game ooit (voor vele in ieder geval) door een paar uurtjes per week even een paar textures en shaders aanpassen.. nee, die werken zich helemaal te pletter ben ik bang voor 🤣
Hopelijk dat ze aangepakt worden, maar ben er bang voor.