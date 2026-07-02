Rockstar-medewerkers klagen over loonkloof en crunch

Vakbondsleden bij Rockstar Games uiten stevige kritiek op de arbeidsomstandigheden binnen de studio. Drie anonieme medewerkers spreken tegenover Game Developer over onduidelijke bonussen, een groeiende loonkloof en crunch die volgens hen steeds normaler wordt. De werknemers zijn aangesloten bij de Rockstar Game Workers Union en werken aan projecten zoals Grand Theft Auto 6. Volgens hen bestaat een aanzienlijk deel van het jaarlijkse inkomen uit bonussen, maar is het vaak niet duidelijk hoe de hoogte daarvan wordt bepaald.

Bonussen zorgen voor onzekerheid

De hoogte van de bonus zou per afdeling en zelfs per medewerker sterk verschillen. Werknemers krijgen daarbij volgens de vakbondsleden niet altijd een duidelijke uitleg over de beoordeling. Omdat de bonussen volledig naar eigen inzicht van Rockstar worden toegekend, ervaren sommige medewerkers extra druk om hun leidinggevende tevreden te houden. Een tegenvallende bonus kan er volgens hen voor zorgen dat iemand aan het einde van het jaar aanzienlijk minder verdient dan verwacht.

Ook de loonkloof tussen mannen en vrouwen wordt genoemd. Rockstar zou eerder maatregelen hebben ingevoerd om het verschil te verkleinen, maar die initiatieven zijn volgens de medewerkers later geschrapt. Sindsdien zou de gemiddelde loonkloof juist zijn gegroeid.

Crunch zou in contracten worden verwerkt

Daarnaast beschuldigen de vakbondsleden Rockstar ervan overwerk steeds verder in de normale werkwijze te verwerken. Britse regels beperken hoeveel extra uren werkgevers van personeel mogen vragen, tenzij werknemers daar vrijwillig afstand van doen.Volgens de medewerkers wordt die uitzondering standaard in contracten opgenomen. Werknemers moeten daardoor zelf aangeven dat zij weer onder de reguliere bescherming willen vallen. Dat maakt vrijwillig overwerk ineens een stuk minder vrijwillig.

Take-Two zegt in een reactie dat het werknemers een goede werkomgeving, carrièremogelijkheden en concurrerende arbeidsvoorwaarden biedt. Het bedrijf wijst daarbij op een personeelsbehoud dat naar eigen zeggen boven het gemiddelde binnen de industrie ligt.

De uitgever heeft inmiddels een verzoek ontvangen om met de vakbond te praten over vrijwillige erkenning. Take-Two zegt open te staan voor een constructief gesprek en een ontmoeting te zullen plannen. Hopelijk leidt dat niet alleen tot mooie woorden, maar ook tot betere werkomstandigheden voor de mensen die de games daadwerkelijk maken.