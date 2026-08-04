Check hier nieuwe gameplay van EA Sports FC 27's The Grounds
Kan jij niet wachten op meer gameplay van EA Sports FC 27? Nou, kom dan maar eens gauw kijken, want de kersverse modus The Grounds wordt verder uitgelicht.
Elk jaar is het weer een totale verrassing: welke nieuwigheden kunnen we verwachten in de volgende EA Sports FC-game? We zagen al nieuwe opties in EA Sports FC 27's Carrière, maar nu richten de schijnwerpers zich op The Grounds. Deze gamemodus brengt spelers naar de straat, waar je grote praatjes moet doen matchen met je vliegensvlugge voetenwerk. Het gaat om een 'sociaal voetbal-speelterrein' waar de grootste talen worden gespot, voordat ze het stadion betreden. Er valt in ieder geval genoeg te doen; van Kickabouts en 1-tegen-1's tot samenspelen met vrienden in de gamemodus Clubs. EA Sports mikt op variatie met The Ground, maar het is nog de vraag of ze de kruising weten te raken. Verder hoopt men er ook een persoonlijk onderonsje van te maken via contact met gerenommeerde voetbalmentoren, die vervolgens je weer coachen om zo je vaardigheden te verbeteren; zowel binnen als buiten het trapveld.
EA Sports FC 27 is beschikbaar vanaf 25 september 2026 voor de pc en consoles.
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Dit doet me denken aan die open wereld hubs uit de 2K games en daar moet ik echt niks van hebben.
Zal mij benieuwen hoe dit uitpakt.
Helaas vind ik dit er niet boeiend uitzien.
Ik vind het zonde dat ze FC zo vol stoppen met teveel content. Mensen spelen hooguit 1 of 2 spelmodi en de rest wordt nooit aangeraakt. Waarom maken ze niet een soort hub met een core game (voor lagere prijs) en dat je zelf extra spelmodi kunt bijkopen.
De reeks wordt echt per deel triester he. Gamers willen gewoon een potje spelen dat aanvoelt als echt voetbal. Wat krijgen we? Een open wereld vol onzin en iets wat al jaren niet meer op voetbal lijkt. Hoop dat mensen dit eens massaal gaan laten liggen, ik heb dat ieder geval wel gedaan.
Dus een soort van open wereld hub?