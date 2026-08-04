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Check hier nieuwe gameplay van EA Sports FC 27's The Grounds

Door Bram Noteboom
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Kan jij niet wachten op meer gameplay van EA Sports FC 27? Nou, kom dan maar eens gauw kijken, want de kersverse modus The Grounds wordt verder uitgelicht.

Elk jaar is het weer een totale verrassing: welke nieuwigheden kunnen we verwachten in de volgende EA Sports FC-game? We zagen al nieuwe opties in EA Sports FC 27's Carrière, maar nu richten de schijnwerpers zich op The Grounds. Deze gamemodus brengt spelers naar de straat, waar je grote praatjes moet doen matchen met je vliegensvlugge voetenwerk. Het gaat om een 'sociaal voetbal-speelterrein' waar de grootste talen worden gespot, voordat ze het stadion betreden. Er valt in ieder geval genoeg te doen; van Kickabouts en 1-tegen-1's tot samenspelen met vrienden in de gamemodus Clubs. EA Sports mikt op variatie met The Ground, maar het is nog de vraag of ze de kruising weten te raken. Verder hoopt men er ook een persoonlijk onderonsje van te maken via contact met gerenommeerde voetbalmentoren, die vervolgens je weer coachen om zo je vaardigheden te verbeteren; zowel binnen als buiten het trapveld.

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EA Sports FC 27 is beschikbaar vanaf 25 september 2026 voor de pc en consoles.

Bron: EA Sports
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot EA Sports FC 27
EA Sports FC 27

Ontwikkelaar

EA Sports

Uitgever

Electronic Arts

Release

25 september 2026

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Gusanito
Gusanito
lvl6 Combo Juggler
1 week geleden om 10:03

Dit doet me denken aan die open wereld hubs uit de 2K games en daar moet ik echt niks van hebben.

0
Avatar Maestro
Maestro
lvl12 Clout Farmer
1 week geleden om 01:05

Zal mij benieuwen hoe dit uitpakt.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl16 Legend in the Making
1 week geleden om 22:08

Helaas vind ik dit er niet boeiend uitzien.

0
Avatar Fr3nzy
Fr3nzy
lvl6 Combo Juggler
1 week geleden om 19:36

Ik vind het zonde dat ze FC zo vol stoppen met teveel content. Mensen spelen hooguit 1 of 2 spelmodi en de rest wordt nooit aangeraakt. Waarom maken ze niet een soort hub met een core game (voor lagere prijs) en dat je zelf extra spelmodi kunt bijkopen.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl13 Meta Builder
1 week geleden om 18:48

De reeks wordt echt per deel triester he. Gamers willen gewoon een potje spelen dat aanvoelt als echt voetbal. Wat krijgen we? Een open wereld vol onzin en iets wat al jaren niet meer op voetbal lijkt. Hoop dat mensen dit eens massaal gaan laten liggen, ik heb dat ieder geval wel gedaan.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl11 Commander
1 week geleden om 18:12

Dus een soort van open wereld hub?

0
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