Check hier nieuwe gameplay van EA Sports FC 27's The Grounds

Kan jij niet wachten op meer gameplay van EA Sports FC 27? Nou, kom dan maar eens gauw kijken, want de kersverse modus The Grounds wordt verder uitgelicht.

Elk jaar is het weer een totale verrassing: welke nieuwigheden kunnen we verwachten in de volgende EA Sports FC-game? We zagen al nieuwe opties in EA Sports FC 27's Carrière, maar nu richten de schijnwerpers zich op The Grounds. Deze gamemodus brengt spelers naar de straat, waar je grote praatjes moet doen matchen met je vliegensvlugge voetenwerk. Het gaat om een 'sociaal voetbal-speelterrein' waar de grootste talen worden gespot, voordat ze het stadion betreden. Er valt in ieder geval genoeg te doen; van Kickabouts en 1-tegen-1's tot samenspelen met vrienden in de gamemodus Clubs. EA Sports mikt op variatie met The Ground, maar het is nog de vraag of ze de kruising weten te raken. Verder hoopt men er ook een persoonlijk onderonsje van te maken via contact met gerenommeerde voetbalmentoren, die vervolgens je weer coachen om zo je vaardigheden te verbeteren; zowel binnen als buiten het trapveld.

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EA Sports FC 27 is beschikbaar vanaf 25 september 2026 voor de pc en consoles.