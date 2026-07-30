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EA Sports FC 27 krijgt meer handmatige controle

Door Jolien Mauritsz
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EA Sports heeft een nieuwe gameplay deep dive-video van EA Sports FC 27 gedeeld. Daarin draait het vooral om één grote verandering: spelers krijgen meer controle op het veld, terwijl automatische hulp van de AI op meerdere plekken wordt teruggeschroefd.

Dat is vooral merkbaar in de verdediging. AI-verdedigers grijpen in competitieve gameplay minder snel automatisch in, waardoor spelers vaker zelf moeten switchen, jockeyen en het juiste moment voor een tackle moeten kiezen. Om dat eerlijker te maken, worden handmatig bestuurde verdedigers juist sterker, met onder meer snellere jockey-bewegingen en meer bereik bij staande tackles. Ook corners en voorzetten krijgen een flinke aanpassing. Bij corners kunnen spelers voor de bal aankomt zelf beter positie kiezen in het strafschopgebied. Voorzetten worden daarnaast vaker in de ruimte gelegd in plaats van automatisch op een specifieke speler. Wie goed mikt, kan daardoor mooiere kansen creëren. Wie verkeerd mikt, ziet de bal waarschijnlijk langs iedereen vliegen alsof de spits even geen zin had.

Aanvallend moeten spelers slimmer bewegen. De AI kijkt beter naar vrije ruimte en nieuwe handmatig geactiveerde loopacties laten spelers gebogen runs maken om verdedigers heen. Tegelijk blijven die runs niet langer eindeloos doorgaan, zodat aanvallen minder snel onrealistisch worden. Passing wordt ook minder vergevingsgezind. Steekpasses volgen strakker de richting die spelers zelf aangeven en dinked passes worden volledig handmatig. Daarnaast introduceert FC 27 off-balance dribbling, waardoor sterke dribbelaars bij contact toch de bal kunnen blijven controleren. Die functie is beschikbaar op PlayStation 5, Xbox Series, pc en Nintendo Switch 2. Tot slot worden meerdere PlayStyles opnieuw gebalanceerd. Onder meer Finesse Shot, Technical Dribbler, Rapid, Quick Step, Tiki Taka en Low Driven worden aangepast, zodat spelerstats weer meer gewicht krijgen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

EA Sports FC 27 verschijnt op 18 september 2026. De boodschap van de deep dive is in ieder geval duidelijk: dit jaar wil EA dat je minder op de automatische piloot speelt en meer zelf het verschil maakt.

Bron: EA
Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 96 reviews 1465 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

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Packshot EA Sports FC 27
EA Sports FC 27

Ontwikkelaar

EA Sports

Uitgever

Electronic Arts

Release

25 september 2026

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar DukeClap
DukeClap
lvl7 Checkpoint Jeugd
2 uur geleden

Na een paar maanden plakken ze de oude bugs uit 2017 er weer in als iedereen er weer ingetrapt is en het verschil toch niet meer merkt, want ze zijn te druk met pakketjes kopen in UT.

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl10 Deel van het meubilair
2 uur geleden

Ben benieuwd hoe dat uitpakt. Op papier klinkt dit goed.

0
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