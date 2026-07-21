Kylian Mbappé na vier jaar weer coverster van EA Sports FC 27

EA Sports FC 27 wordt verrijkt met Mbappé op de cover. EA Sports heeft de Franse topscorer van het afgelopen WK weten te strikken voor de Ultimate Edition.

Kylian Mbappé mag na vier jaar weer van de reservebank af om te pronken op de cover. Tot nu toe gaat het om de Ultimate Edition; over de andere edities is nog niks bekendgemaakt. Hij staat erop in het koninklijke wit van zijn huidige club Real Madrid. Over zijn terugkeer had hij het volgende te melden:

Voor het eerst op de cover van een EA SPORTS FC-game staan, is voor mij een heel bijzonder moment. Het is een eer om mijn langdurige band met de franchise voort te zetten in dit nieuwste hoofdstuk, naast de spelers die de geschiedenis ervan hebben gevormd. Ik kan niet wachten tot iedereen FC 27 kan ervaren. Kylian Mbappé

En hoe EA Sports FC 27 eruit komt te zien, daar komen we binnenkort achter. De komende dagen wordt er meer informatie losgelaten over de sportgame. Op 23 juli 2026 om 17:57 (18:00 dus) gaat de reveal-trailer live.

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Volgens de geruchten en tevens traditiegetrouw komt EA Sports FC 27 in september te verschijnen voor de pc en consoles.