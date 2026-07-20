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EA Sports FC voorspelde WK-winnaar

Door Hannah Herzberg
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Gisteravond heeft Spanje Argentinië in de WK-finale met 1-0 finaal ingemaakt. EA Sports FC zag dit echter al mijlenver aankomen.

Op het officiële X-account van EA Sports FC (voorheen bekend als FIFA) werd gedeeld dat Spanje ook in de game als winnaar uit de bus kwam in de simulaties die EA uitvoerde van alle wedstrijden in de groepsfase en knock-outrondes. Op 6 juni werd uiteindelijk voorspeld dat Spanje wereldkampioen zou worden. Deze voorspelling werd gisteren werkelijkheid.

Een verslag van Video Games Chronicle legde uit dat EA in 2022 voorspelde dat Argentinië de beker mee naar huis zou nemen, Frankrijk in 2018 de overwinning mocht vieren en Duitsland in 2014 de titel wist te veroveren. Ook in 2010 werd voorspeld dat Spanje zijn eerste wereldkampioenschapstitel zou behalen. Dat is toch wel een behoorlijk sterke reeks aan voorspellingen van EA.

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In 2022 eindigde de samenwerking tussen FIFA en EA, waardoor de voetbalreeks niet langer de naam FIFA draagt, maar EA Sports FC heet.

Bron: Eurogamer
Hannah Herzberg
Hannah Herzberg Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,3/5 8 reviews 75 artikelen geplaatst

Zeg je singleplayer open-world RPG's, dan zeg je Hannah. Je kunt haar midden in de nacht wakker maken om het avontuur aan te gaan in games als The Witcher, The Elder Scrolls, Assassin's Creed of Fallout. Maar ook een cozy game op zijn tijd draait Hannah haar hand niet voor om. Verliest ze zich niet in een digitale wereld, dan vind je haar waarschijnlijk aan de keukentafel met een tabletop- of kaartspel zoals Pathfinder of Dungeons & Dragons. Kortom, als je iets wil weten over games of bordspellen, dan zit je bij Hannah aan het juiste adres.

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Packshot EA Sports FC 26
EA Sports FC 26

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

EA Sports

Uitgever

Electronic Arts

Release

26 september 2025

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Fifalinde
Fifalinde
lvl7 Checkpoint Jeugd
14 minuten geleden

Gaan ook jullie de winnaar bekend maken van de Gameline WK 2026 Poule? En wat heeft de winnaar gewonnen?

https://gameliner.nl/artikelen/community-doe-mee-met-de-gameliner-wk-2026-poule/54777

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