EA Sports FC voorspelde WK-winnaar

Gisteravond heeft Spanje Argentinië in de WK-finale met 1-0 finaal ingemaakt. EA Sports FC zag dit echter al mijlenver aankomen.

Op het officiële X-account van EA Sports FC (voorheen bekend als FIFA) werd gedeeld dat Spanje ook in de game als winnaar uit de bus kwam in de simulaties die EA uitvoerde van alle wedstrijden in de groepsfase en knock-outrondes. Op 6 juni werd uiteindelijk voorspeld dat Spanje wereldkampioen zou worden. Deze voorspelling werd gisteren werkelijkheid.

Een verslag van Video Games Chronicle legde uit dat EA in 2022 voorspelde dat Argentinië de beker mee naar huis zou nemen, Frankrijk in 2018 de overwinning mocht vieren en Duitsland in 2014 de titel wist te veroveren. Ook in 2010 werd voorspeld dat Spanje zijn eerste wereldkampioenschapstitel zou behalen. Dat is toch wel een behoorlijk sterke reeks aan voorspellingen van EA.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen X-bericht. Cookie voorkeuren wijzigen

In 2022 eindigde de samenwerking tussen FIFA en EA, waardoor de voetbalreeks niet langer de naam FIFA draagt, maar EA Sports FC heet.