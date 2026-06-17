EA Sports FC 26 tijdelijk gratis te spelen op de Switch

Het WK voetbal is momenteel in volle gang en uiteraard moet dit ook op één of andere manier gevierd worden in EA Sports FC 26. De game kreeg al een WK-update en EA doet nu nog een poging om zoveel mogelijk spelers (digitaal) aan het voetballen te krijgen.

Speel EA Sports FC 26 tijdelijk gratis op Switch

EA heeft aangekondigd dat Switch-spelers (zowel Switch 1 als 2) vanaf morgen (18 juni) de populaire game een week lang gratis zullen kunnen spelen (tot 24 juni). Ideaal natuurlijk als je maar niet genoeg kan krijgen van voetbal de laatste tijd! Na 24 juni zal je de game niet meer gratis kunnen spelen, maar je save file wordt wel behouden als je het spel achteraf zou aanschaffen.

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EA Sports FC 26 is verkrijgbaar op PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series X|S, Switch 1 en 2 en pc.