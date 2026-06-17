EA Sports FC 26 tijdelijk gratis te spelen op de Switch
Het WK voetbal is momenteel in volle gang en uiteraard moet dit ook op één of andere manier gevierd worden in EA Sports FC 26. De game kreeg al een WK-update en EA doet nu nog een poging om zoveel mogelijk spelers (digitaal) aan het voetballen te krijgen.
Speel EA Sports FC 26 tijdelijk gratis op Switch
EA heeft aangekondigd dat Switch-spelers (zowel Switch 1 als 2) vanaf morgen (18 juni) de populaire game een week lang gratis zullen kunnen spelen (tot 24 juni). Ideaal natuurlijk als je maar niet genoeg kan krijgen van voetbal de laatste tijd! Na 24 juni zal je de game niet meer gratis kunnen spelen, maar je save file wordt wel behouden als je het spel achteraf zou aanschaffen.
EA Sports FC 26 is verkrijgbaar op PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series X|S, Switch 1 en 2 en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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The Rock zal mini Rock even inlichten, misschien iets voor hem en zijn matties.
Ik wens het niemand toe, wat een schijtreeks zonder ziel is dit geworden. Zelfs gratis geen interesse meer in.
Goede WK promotie!
Staat nu op PS Plus ook op Gamepass binnenkort en nu ook op de Switch tijdelijk. Tof!
Efootball Kick-Off op de Switch 2 draait 60fps, FC26 draait 30fps. Keuze snel gemaakt.
Misschien ga ik het wel weer eens proberen. Laatste FIFA die ik speelde was 2019. Ben benieuwd of de controls nog t zelfde zijn.
Is de Switch versie nog steeds achtergesteld ten opzichte van de andere consoles? De laatste keer dat ik het kocht was Fifa 20 met een dikke korting en ik wilde nog steeds m'n geld terug.