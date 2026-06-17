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EA Sports FC 26 tijdelijk gratis te spelen op de Switch

Door Simon Verbeke

Het WK voetbal is momenteel in volle gang en uiteraard moet dit ook op één of andere manier gevierd worden in EA Sports FC 26. De game kreeg al een WK-update en EA doet nu nog een poging om zoveel mogelijk spelers (digitaal) aan het voetballen te krijgen.

Speel EA Sports FC 26 tijdelijk gratis op Switch

EA heeft aangekondigd dat Switch-spelers (zowel Switch 1 als 2) vanaf morgen (18 juni) de populaire game een week lang gratis zullen kunnen spelen (tot 24 juni). Ideaal natuurlijk als je maar niet genoeg kan krijgen van voetbal de laatste tijd! Na 24 juni zal je de game niet meer gratis kunnen spelen, maar je save file wordt wel behouden als je het spel achteraf zou aanschaffen.

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EA Sports FC 26 is verkrijgbaar op PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series X|S, Switch 1 en 2 en pc.

Bron: EA
Simon Verbeke
Simon Verbeke Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 14 reviews 255 artikelen geplaatst

Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.

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Packshot EA Sports FC 26
EA Sports FC 26

Reviewscore

3/5

Ontwikkelaar

EA Sports

Uitgever

Electronic Arts

Release

26 september 2025

Platforms

PC
PS4
XONE
NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar TheRock
TheRock
lvl15 Community Veteraan
2 weken geleden om 01:48

The Rock zal mini Rock even inlichten, misschien iets voor hem en zijn matties.

0
Avatar Biertje-erbij
Biertje-erbij
lvl11 Commander
2 weken geleden om 14:51

Ik wens het niemand toe, wat een schijtreeks zonder ziel is dit geworden. Zelfs gratis geen interesse meer in.

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl10 Deel van het meubilair
2 weken geleden om 14:38

Goede WK promotie!
Staat nu op PS Plus ook op Gamepass binnenkort en nu ook op de Switch tijdelijk. Tof!

0
Avatar TommyVercetti
TommyVercetti
lvl2 Journey Awaits!
2 weken geleden om 14:13

Efootball Kick-Off op de Switch 2 draait 60fps, FC26 draait 30fps. Keuze snel gemaakt.

1
Avatar Luigi1985
Luigi1985
lvl8 Achievement Hunter
2 weken geleden om 12:18

Misschien ga ik het wel weer eens proberen. Laatste FIFA die ik speelde was 2019. Ben benieuwd of de controls nog t zelfde zijn.

0
Avatar Ascanir
Ascanir
lvl9 NPC 2.0
2 weken geleden om 12:02

Is de Switch versie nog steeds achtergesteld ten opzichte van de andere consoles? De laatste keer dat ik het kocht was Fifa 20 met een dikke korting en ik wilde nog steeds m'n geld terug.

0
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