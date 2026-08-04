De Man of Honor-uitbreiding voor Mafia: The Old Country laat zich zien in gameplayvideo
Eerder deze zomer werd de Man of Honor-uitbreiding aangekondigd voor Mafia: The Old Country en later deze maand komt 'ie ook daadwerkelijk uit. De ontwikkelaar heeft nu een video gedeeld met een hoop nieuwe beelden.
Wat is Mafia: The Old Country - Man of Honor?
Allereerst voegt deze uitbreiding twee nieuwe verhaalmissies aan de game toe. In Man of Honor kruip je opnieuw in de huid van Enzo Favara, maar ditmaal keren we terug naar een eerdere periode binnen zijn carrière bij de Torrisi-familie. Je werkt samen met Ennio Salieri, een oude bekende voor degenen onder ons die de eerste Mafia-game hebben gespeeld. Naast de extra verhaalmissies, krijgt ook de Free Ride-modus een stevige dosis nieuwe content. Je neemt allerlei opdrachten aan van Salieri ('Challenges' en 'Jobs'), waarmee je een hoop nieuwe beloningen kan vrijspelen.
Mafia: The Old Country - Man of Honor verschijnt op 14 augustus. De basisgame is te spelen op PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.
Messcherp en altijd to the point. Simon charmeert met zijn heerlijke Vlaamse accent, maar overtuigt vooral met een luchtige en toegankelijke stijl. Dankzij zijn talent om complexe materie te doorgronden, weet hij heldere en duidelijke teksten te schrijven waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Stoffige feiten worden moeiteloos omgevormd tot boeiende verhalen. Met een uitgesproken affiniteit voor indiegames en Japanse media ben je met Simon verzekerd van een eigenzinnig en onderscheidend stuk.
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Super sfeervolle game, maar zo'n houterige gameplay!