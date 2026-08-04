Eerder deze zomer werd de Man of Honor-uitbreiding aangekondigd voor Mafia: The Old Country en later deze maand komt 'ie ook daadwerkelijk uit. De ontwikkelaar heeft nu een video gedeeld met een hoop nieuwe beelden.

Wat is Mafia: The Old Country - Man of Honor?

Allereerst voegt deze uitbreiding twee nieuwe verhaalmissies aan de game toe. In Man of Honor kruip je opnieuw in de huid van Enzo Favara, maar ditmaal keren we terug naar een eerdere periode binnen zijn carrière bij de Torrisi-familie. Je werkt samen met Ennio Salieri, een oude bekende voor degenen onder ons die de eerste Mafia-game hebben gespeeld. Naast de extra verhaalmissies, krijgt ook de Free Ride-modus een stevige dosis nieuwe content. Je neemt allerlei opdrachten aan van Salieri ('Challenges' en 'Jobs'), waarmee je een hoop nieuwe beloningen kan vrijspelen.

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Mafia: The Old Country - Man of Honor verschijnt op 14 augustus. De basisgame is te spelen op PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.