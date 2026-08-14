Mafia: The Omertà Collection bundelt alle vier de Mafia-games
In een wereld waar eer en geweten centraal staan, wordt verdraaid veel bloed vergoten. Mafia The Old Country is vandaag voorzien van een grote DLC, maar er is meer Mafia-nieuws. De Mafia: The Omertà Collection is vandaag verkrijgbaar en bundelt de vier Mafia-games in één mooie bundel.
Heb je de Mafia-games nog nooit gespeeld? Dan is dit je kans om alle vier de games in één klap binnen te halen. Mafia: The Omertà Collection bundelt de Definitive Editions van Mafia, Mafia 2 en Mafia 3, alsmede Mafia The Old Country in één collectie. De Definitive Editions van de eerste drie delen zijn eerder al voorzien van technische updates, daarbij is het eerste deel voorzien van een 60fps-upgrade. Tevens gaan alle DLC's gepaard met deze bundel. Dit is ook van toepassing op Mafia: The Old Country's DLC: Man of Honor.
Mocht je al over één of meerdere games uit de collectie beschikken op het platform, dan kom je in aanmerking voor korting op de bundel. Mafia: The Omertà Collection verschijnt vandaag (14 augustus 2026) voor PlayStation 5 en Xbox Series.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Heeft mafia 3 al een 60fps update gehad ?
'De Definitive Editions van de eerste drie delen zijn eerder al voorzien van technische updates plus een 60fps-upgrade.'
Volgens mij draait Mafia 2 nog steeds op 30fps op de consoles volgens de reacties bij de video.
Dit is toch gewoon een verzamelpakket van iets dat al jaren gewoon los te verkrijgen valt? Lekker nuttig. Het is wel een geweldige reeks aan games, op deel 3 na dan. Die heeft een mooie stad maar hele matige gameplay en vooral veel technische fouten.