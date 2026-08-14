Mafia: The Omertà Collection bundelt alle vier de Mafia-games

In een wereld waar eer en geweten centraal staan, wordt verdraaid veel bloed vergoten. Mafia The Old Country is vandaag voorzien van een grote DLC, maar er is meer Mafia-nieuws. De Mafia: The Omertà Collection is vandaag verkrijgbaar en bundelt de vier Mafia-games in één mooie bundel.

Heb je de Mafia-games nog nooit gespeeld? Dan is dit je kans om alle vier de games in één klap binnen te halen. Mafia: The Omertà Collection bundelt de Definitive Editions van Mafia, Mafia 2 en Mafia 3, alsmede Mafia The Old Country in één collectie. De Definitive Editions van de eerste drie delen zijn eerder al voorzien van technische updates, daarbij is het eerste deel voorzien van een 60fps-upgrade. Tevens gaan alle DLC's gepaard met deze bundel. Dit is ook van toepassing op Mafia: The Old Country's DLC: Man of Honor.

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Mocht je al over één of meerdere games uit de collectie beschikken op het platform, dan kom je in aanmerking voor korting op de bundel. Mafia: The Omertà Collection verschijnt vandaag (14 augustus 2026) voor PlayStation 5 en Xbox Series.