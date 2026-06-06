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Mafia: The Old Country wordt uitgebreid met Man of Honor-DLC

Door Bram Noteboom

Het traditionele en rijke verhaal van Mafia: The Old Country wordt verder uitgebreid met een expansie. Maak kennis met de Man of Honor-DLC.

2K deed tijdens Summer Game Fest 2026 onze Geoff Keighley een 'offer he couldn't refuse' en kwam met een gloednieuwe trailer op de proppen. De uitbreiding Man of Honor speelt zich af in de winter van 1905. In de maanden na zijn inwijding heeft Enzo Favara bewezen dat hij een betrouwbare soldaat is van de Torrisi misdaadfamilie, mits je de campaign hebt uitgespeeld. Nu vertrouwt de Don hem en Cesare een delicate opdracht toe: ze moeten Ennio Salieri assisteren. Salieri is een eervolle man die onlangs uit de gevangenis is vrijgelaten en vastbesloten is om terug te eisen wat hem toebehoort. Verwacht een dieper afdaling in de onderwereld, waar je altijd op je hoede moet zijn. Gelukkig krijg je nieuwe wapens, voertuigen en charmes om jezelf veilig te houden.

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Mafia: The Old Country is beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Man of Honor-DLC is beschikbaar vanaf 14 augustus 2026.

Bron: Summer Game Fest 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Mafia: The Old Country
Mafia: The Old Country

Reviewscore

4/5

Ontwikkelaar

Hangar 13

Uitgever

2K Games

Release

8 augustus 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Fifalinde
Fifalinde
lvl7 Checkpoint Jeugd
4 weken geleden om 16:07

Ik ben benieuwd hoe deze uitbreiding is. Mafia is mijn favoriete game franchise. Dus ik zit er meteen klaar voor om het te spelen wanneer het uit is.

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Avatar AceVentura
AceVentura
lvl11 Commander
4 weken geleden om 10:26

Ok dan ben ik toch heel benieuwd hoe ze het verhaal vorm gaan geven want als je de main game hebt uitgespeeld dan lijkt het me lastig om verder te spelen met Enzo.

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