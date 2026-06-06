Mafia: The Old Country wordt uitgebreid met Man of Honor-DLC

Het traditionele en rijke verhaal van Mafia: The Old Country wordt verder uitgebreid met een expansie. Maak kennis met de Man of Honor-DLC.

2K deed tijdens Summer Game Fest 2026 onze Geoff Keighley een 'offer he couldn't refuse' en kwam met een gloednieuwe trailer op de proppen. De uitbreiding Man of Honor speelt zich af in de winter van 1905. In de maanden na zijn inwijding heeft Enzo Favara bewezen dat hij een betrouwbare soldaat is van de Torrisi misdaadfamilie, mits je de campaign hebt uitgespeeld. Nu vertrouwt de Don hem en Cesare een delicate opdracht toe: ze moeten Ennio Salieri assisteren. Salieri is een eervolle man die onlangs uit de gevangenis is vrijgelaten en vastbesloten is om terug te eisen wat hem toebehoort. Verwacht een dieper afdaling in de onderwereld, waar je altijd op je hoede moet zijn. Gelukkig krijg je nieuwe wapens, voertuigen en charmes om jezelf veilig te houden.

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Mafia: The Old Country is beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De Man of Honor-DLC is beschikbaar vanaf 14 augustus 2026.