De Rampocalyps lijkt rustig door te zetten. Volgens het Taiwanese Economic Daily News is Nvidia voornemens de prijzen van videokaarten met 30% te verhogen. Dit door toenemende inkoopprijzen aan Nvidia's zijde. Dat is echter niet alles. Ook AMD lijkt in augustus 2026 een prijsverhoging van 10% te moeten introduceren.

Volgens het economische platform heeft Samsung een prijsverhoging van 20% op zijn geheugenchips doorgevoerd. Deze DRAM wordt door Nvidia gebruikt voor vrijwel alle hedendaagse videokaarten in het Nvidia GPU-assortiment. De toenemende inkoopprijs zou dan ook moeten resulteren in een prijsverhoging van 30% aan de consumentenzijde. Hiermee zou een al vrij dure RTX 5080 van €1.059,00 naar €1.375,00 kunnen stijgen.

Daar stopt het echter niet, ook AMD lijkt er aan te moeten geloven. Volgens leaker Harukaze5719 zijn ook de kosten bij AMD met 10% gestegen. Dit zou al een tijdje het geval zijn, maar volgens de interne supply chain worden de kosten vanaf augustus doorgevoerd in de verkoopprijs. Overigens heeft dat op het totale kostenplaatje een stuk minder impact, gezien de Radeon RX 9070 á zo'n €800,00 vooralsnog een stuk schappelijker geprijsd is dan het flagshipmodel van Nvidia.

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Nvidia en AMD hebben zelf nog niets aangekondigd. Dat een flink aantal bedrijven met de vinger wijst naar de toenemende kosten van geheugen, moge duidelijk zijn. Zo kent de Xbox sinds 1 augustus 2026 een nieuw prijskaartje, waarbij de Xbox Series X 1TB Digital maar liefst €200 duurder is geworden. Xbox is echter niet de enige; ook de PlayStation 5 is duurder geworden en een prijsverhoging voor de Nintendo Switch 2 staat reeds op de planning.