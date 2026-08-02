Gerucht: Nvidia- en AMD-videokaarten weer duurder door stijgende kosten
De Rampocalyps lijkt rustig door te zetten. Volgens het Taiwanese Economic Daily News is Nvidia voornemens de prijzen van videokaarten met 30% te verhogen. Dit door toenemende inkoopprijzen aan Nvidia's zijde. Dat is echter niet alles. Ook AMD lijkt in augustus 2026 een prijsverhoging van 10% te moeten introduceren.
Volgens het economische platform heeft Samsung een prijsverhoging van 20% op zijn geheugenchips doorgevoerd. Deze DRAM wordt door Nvidia gebruikt voor vrijwel alle hedendaagse videokaarten in het Nvidia GPU-assortiment. De toenemende inkoopprijs zou dan ook moeten resulteren in een prijsverhoging van 30% aan de consumentenzijde. Hiermee zou een al vrij dure RTX 5080 van €1.059,00 naar €1.375,00 kunnen stijgen.
Daar stopt het echter niet, ook AMD lijkt er aan te moeten geloven. Volgens leaker Harukaze5719 zijn ook de kosten bij AMD met 10% gestegen. Dit zou al een tijdje het geval zijn, maar volgens de interne supply chain worden de kosten vanaf augustus doorgevoerd in de verkoopprijs. Overigens heeft dat op het totale kostenplaatje een stuk minder impact, gezien de Radeon RX 9070 á zo'n €800,00 vooralsnog een stuk schappelijker geprijsd is dan het flagshipmodel van Nvidia.
Nvidia en AMD hebben zelf nog niets aangekondigd. Dat een flink aantal bedrijven met de vinger wijst naar de toenemende kosten van geheugen, moge duidelijk zijn. Zo kent de Xbox sinds 1 augustus 2026 een nieuw prijskaartje, waarbij de Xbox Series X 1TB Digital maar liefst €200 duurder is geworden. Xbox is echter niet de enige; ook de PlayStation 5 is duurder geworden en een prijsverhoging voor de Nintendo Switch 2 staat reeds op de planning.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Eerder dit jaar nog thermal grizzly phasesheet op mijn gaming laptop hardware aangebracht. Hopelijk blijft hij het daarmee nog een aantal jaar uitzingen. :) (wel echt een verschil qua temperaturen vergeleken met de oude koelpasta).
Ik heb mijn pc geupgrade een maand geleden omdat de mijne nog amper nieuwe games kon spelen, en voor gears eday wil ik het beste van de beste.
Heb dus de knoop doorgehakt en aardig wat geld neergelegd voor een nieuwe(dikke) pc. Blij dat ik het toen heb gedaan, want zag dat dezelfde pc al met 450€ was gestegen 🤣 beter laat dan nooit, I guess!
Niet best, nou ja voorlopig maar doen met de hardware die we hebben.
Ik zou Sony toch aanraden geen nieuwe console uit te brengen want een ps6 uitbrengen voor een normale prijs gaat er niet inzitten.
Ik vond mijn huidige 5090 al duur, maar ik ben benieuwd hoe dat is als ik over een paar jaar ga upgraden. Dan vind ik hem waarschijnlijk een koopje!