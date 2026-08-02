Netflix aangeklaagd voor €91.000.000 na diefstal Nicolas Cage-film
Simon Afram, producent en schrijver van een aankomende Nicolas Cage-film, heeft Netflix aangeklaagd voor 91 miljoen euro (105 miljoen dollar). Dit omdat de mastercopy van Fortitude, samen met een flink aantal andere drives, is gestolen uit een kantoor in Los Angeles.
Netflix
De mastercopy van Fortitude, een film geproduceerd en geschreven door Aframs productiemaatschappij Op-Fortitude, is op 15 juni 2026 met de hand afgeleverd bij Netflix, omdat de streamingdienst interesse had om de distributierechten te kopen. Slechts tien dagen later kwam er op 25 juni slecht nieuws voor Op-Fortitude: het kantoor van Sunset Bronson Studios in Los Angeles is bestolen en de mastercopy van Fortitude behoort tot de gestolen voorwerpen. Dat meldt hoofd filmaquisities Sean Berney in een e-mail:
“This is a first for us… Unfortunately, someone stole a good amount of drives from our office desks this past week. We’ve been working through this with our security teams to no luck. Our piracy teams are on high alert with the breach and will monitor.”
Gezien Fortitude momenteel geen distributeur heeft, is Op-Fortitude bang dat de mastercopy op het internet belandt. Dat zou de potentiële interesse van distributeurs kunnen schaden en daarmee ook de toekomstige inkomsten negatief kunnen beïnvloeden. Daarnaast claimt de aanklagende partij dat Netflix weigert om de lokale politie in te schakelen, maar prefereert om met eigen teams te werken. Het in Los Angeles gevestigde advocatenkantoor dat Netflix vertegenwoordigt, noemt de aanklacht van Op-Fortitude een "hostile attempt to extort money."
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