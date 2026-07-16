Gerucht: EA Sports FC 27 verschijnt in september voor zowel PS4 als PS5
Volgens de betrouwbare website Dealabs is EA Sports FC 27 voorzien van een releasedatum. De sportgame komt in september naar alle moderne platformen.
Ja, als je nog steeds met spanning wacht op de échte next-gen EA Sports FC, dan kom je van een koude kermis thuis. De insider billbil-kun heeft de releasedatum vrijgegeven en meteen een aantekening gemaakt bij de beschikbare platformen. Uiteraard komt EA Sports FC 27 gewoon weer naar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S voor een adviesprijs van 79,99 euro, maar daarnaast verschijnt de sportgame ook weer voor de pc en Nintendo Switch 2 voor een schappelijker prijsje, namelijk 69,99. De grootste 'verrassing' is net zoals een penalty in het voordeel van Argentinië: die zagen we al aankomen. Ja, ook EA Sports FC 27 valt gewoon te spelen op de PS4, Xbox One en zelfs de originele Switch.
Het artikel op Dealabs claimt verder dat de volledige reveal volgende week plaatsvindt. Niet geheel gek, aangezien de WK-gekte dan officieel voorbij is en men zich maar al te graag wil focussen op het nieuwe seizoen van voetbal. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
EA Sports FC 27 is naar verluidt beschikbaar op 25 september voor de pc en consoles. Daarnaast kunnen spelers met de speciale Ultimate Edition en/of een EA Play-abonnement tot maar liefst acht dagen eerder met de sportgame aan de haal. Het is even wachten op bevestiging vanuit kamp EA.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
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Nou ben benieuwd...
Mensen die van voetbal houden moeten eigenlijk gewoon bij EAFC vandaan blijven.
Heeft al jaren niets meer met echt voetbal maken....