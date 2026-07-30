Meld bugs

Heb je geen bug gevonden maar een verbeteridee?
Geen bestand gekozen

Optioneel. PNG, JPG, WebP of GIF tot 5 MB.

AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Truck-kun is Supporting Me from Another World?! viert release met een sing-along

Door Jolien Mauritsz
Help Gameliner en maak ons een favoriete bron

Truck-kun is vanaf nu beschikbaar en viert dat met een nieuwe sing-along launchtrailer. De ontwikkelaar bedankt spelers meteen voor alle aandacht rond de game, zeker omdat het project is gemaakt door een klein parttime team.

In Truck-kun speel je als de magische vrachtwagen die Carissa Ward, net aangesteld als VP of marketing, aanrijdt en haar bewustzijn naar een wereld vol fantasy en magie stuurt. In plaats van haar lot te accepteren en braaf aan een reis vol zelfontdekking te beginnen, gebruikt Carissa haar kennis van anime-tropes en Japanse RPG’s om een andere route te vinden. Die route loopt natuurlijk via jou.

Als Truck-kun scheur je door het stadje Wenvale, ontwijk je agenten, maak je leveringen en knal je door alles wat net iets te stevig in de weg staat. Ondertussen stuur je voetgangers naar een andere wereld, waar Carissa ze als monsters kan verslaan voor sterren en XP. Klinkt moreel twijfelachtig, maar de game vraagt vooral vriendelijk of je daar niet te lang over nadenkt. De campagne speelt zich af over twee werelden en draait om het opladen van een Galactic Gate. Aan de andere kant wacht de Skeleton King, van wie Carissa een Scroll of Resurrection nodig heeft om weer thuis te komen. Verder belooft de game een energieke, ska-geïnspireerde soundtrack van David Mason, bekend van onder meer Dredge.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video.

Truck-kun lijkt daarmee precies te weten wat voor onzin het is: een chaotische isekai-grap op wielen, maar dan met genoeg liefde voor anime en RPG’s om er meer van te maken dan alleen één goede meme.

Jolien Mauritsz
Jolien Mauritsz Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 96 reviews 1465 artikelen geplaatst

Jolien mag er dan poeslief uitzien, maar onder dat schattige laagje schuilt een echte contenttijger. De berichten vliegen je om de oren en dankzij haar tomeloze werklust ben jij in no-time weer een stukje wijzer. Wanneer Jolien eindelijk een moment voor zichzelf vindt, brengt ze dat het liefst door met franchises uit het Nintendo-kamp, zoals The Legend of Zelda. Al is er één subgenre dat haar volledig in zijn greep houdt: (farming) sims.

Meer van deze auteur

Bekijk profiel
Lees meer
AD
Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
Reacties
Avatar Watashi-wa-Maurice-desu
Watashi-wa-Maurice-desu
lvl13 Meta Builder
2 uur geleden

Ik heb het gevoel als ik de trailer zo zie dat het voltallige draait om de truck.
Ik vraag me zelfs af of het stukje monsters verslaan werkelijk gameplay is.

Lijkt als een soort van hub menuutje onder in beeld te gebeuren.

Als dat zo is dan denk ik dat ik het skip.
Maar als die monsters verslaan ook echt gameplay is, en dan niet in een klein menu maar echt schermvullend) dan zou dit een unieke rpg kunnen zijn.

0
Nog niet uitgepraat? Praat verder op Discord