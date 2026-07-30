Truck-kun is vanaf nu beschikbaar en viert dat met een nieuwe sing-along launchtrailer. De ontwikkelaar bedankt spelers meteen voor alle aandacht rond de game, zeker omdat het project is gemaakt door een klein parttime team.

In Truck-kun speel je als de magische vrachtwagen die Carissa Ward, net aangesteld als VP of marketing, aanrijdt en haar bewustzijn naar een wereld vol fantasy en magie stuurt. In plaats van haar lot te accepteren en braaf aan een reis vol zelfontdekking te beginnen, gebruikt Carissa haar kennis van anime-tropes en Japanse RPG’s om een andere route te vinden. Die route loopt natuurlijk via jou.

Als Truck-kun scheur je door het stadje Wenvale, ontwijk je agenten, maak je leveringen en knal je door alles wat net iets te stevig in de weg staat. Ondertussen stuur je voetgangers naar een andere wereld, waar Carissa ze als monsters kan verslaan voor sterren en XP. Klinkt moreel twijfelachtig, maar de game vraagt vooral vriendelijk of je daar niet te lang over nadenkt. De campagne speelt zich af over twee werelden en draait om het opladen van een Galactic Gate. Aan de andere kant wacht de Skeleton King, van wie Carissa een Scroll of Resurrection nodig heeft om weer thuis te komen. Verder belooft de game een energieke, ska-geïnspireerde soundtrack van David Mason, bekend van onder meer Dredge.

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Truck-kun lijkt daarmee precies te weten wat voor onzin het is: een chaotische isekai-grap op wielen, maar dan met genoeg liefde voor anime en RPG’s om er meer van te maken dan alleen één goede meme.