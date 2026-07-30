Stupid Never Dies ziet levenslicht op 21 oktober 2026
Met wederom een absurde trailer kondigt GPTrack50 de releasedatum voor Stupid Never Dies aan. De absurde actie-RPG verschijnt op 21 oktober 2026 voor PlayStation 5 en pc.
Sommige games moeten het niet hebben van de visuals of innovatieve gameplay. Zo zie je maar weer met Stupid Never Dies, een actie-RPG waarin zombies zingen, vijanden zieke dansmoves hebben en het hoofdpersonage een absolute druiloor is. Laat je echter niet foppen: GPTrack staat onder leiding van voormalig Capcom-producer Hiroyuki Kobayashi, die een team van Capcom-veteranen aanstuurt. Deze veteranen hebben ruimschoots ervaring met het genre. Zo is er gewerkt aan Devil May Cry en Dragon's Dogma.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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