Stupid Never Dies ziet levenslicht op 21 oktober 2026

Met wederom een absurde trailer kondigt GPTrack50 de releasedatum voor Stupid Never Dies aan. De absurde actie-RPG verschijnt op 21 oktober 2026 voor PlayStation 5 en pc.

Sommige games moeten het niet hebben van de visuals of innovatieve gameplay. Zo zie je maar weer met Stupid Never Dies, een actie-RPG waarin zombies zingen, vijanden zieke dansmoves hebben en het hoofdpersonage een absolute druiloor is. Laat je echter niet foppen: GPTrack staat onder leiding van voormalig Capcom-producer Hiroyuki Kobayashi, die een team van Capcom-veteranen aanstuurt. Deze veteranen hebben ruimschoots ervaring met het genre. Zo is er gewerkt aan Devil May Cry en Dragon's Dogma.