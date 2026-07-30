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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist

Stupid Never Dies ziet levenslicht op 21 oktober 2026

Door Rudy Wijnberg
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Met wederom een absurde trailer kondigt GPTrack50 de releasedatum voor Stupid Never Dies aan. De absurde actie-RPG verschijnt op 21 oktober 2026 voor PlayStation 5 en pc.

Sommige games moeten het niet hebben van de visuals of innovatieve gameplay. Zo zie je maar weer met Stupid Never Dies, een actie-RPG waarin zombies zingen, vijanden zieke dansmoves hebben en het hoofdpersonage een absolute druiloor is. Laat je echter niet foppen: GPTrack staat onder leiding van voormalig Capcom-producer Hiroyuki Kobayashi, die een team van Capcom-veteranen aanstuurt. Deze veteranen hebben ruimschoots ervaring met het genre. Zo is er gewerkt aan Devil May Cry en Dragon's Dogma.

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Bron: PlayStation
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 344 reviews 2202 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Stupid Never Dies
Stupid Never Dies

Ontwikkelaar

GPTRACK50

Uitgever

GPTRACK50

Release

21 oktober 2026

Platforms

PC
PS5
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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
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