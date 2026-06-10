Stupid Never Dies toont meer stupiditeit in nieuwe trailer

Stupid Never Dies, het project van ex-Capcom-ontwikkelaar Hiroyuki Kobayashi, is zojuist voorzien van een tweede trailer. Wederom boordevol stupiditeit en beat 'em up-actie.

In Stupid Never Dies is zo'n 98% van de mensheid verdwenen. Davy is echter overgebleven en weet na het eten van een kleurrijk ei onsterfelijk te worden. Niet per se positief, want Davy transformeert in de zwakste zombie aller tijden. Davy is echter een doorzetter en moet koste wat kost zijn grote liefde Julia weer tot leven zien te krijgen. Niet omdat ze geliefden zijn, maar omdat Davy Julia op date wil vragen.

Vanwege je cookie-instellingen verschijnt hier nu geen YouTube-video. Cookie voorkeuren wijzigen

Afijn, om Julia weer tot leven te wekken dient Davy af te reizen naar een levensgevaarlijk universum om zo zijn krachten onder de knie te krijgen. Het doel? Sterker worden en Julia op date vragen!

Stupid Never Dies verschijnt in de herfst van 2026 voor PlayStation 5 en pc.