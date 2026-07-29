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Ex-BioWare devs gaan neon-noir point & click met The Eventide

Door Patrick Meurs
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Ben je altijd te porren voor een goede point & click en mag het qua setting wat jou betreft lekker obscuur? Studio Reset - bestaande uit enkele voormalig BioWare ontwikkelaars - is voornemens om het genre aan te vullen met The Eventide, een neon-noir point & click investigation game met aardig wat X-files vibes.

Volgens Studio Reset draait alles in deze Unreal 5 powered point & click om perspectief. In The Eventide worden de curieuze casus namelijk niet door één, maar door een team aan paranormale onderzoekers onderzocht, ieder met een eigen skill set en andere kijk op de zaak. Uiteindelijk is het aan de speler om hier chocolade van te maken en er een conclusie uit te trekken.

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Klinkt dit als een perfecte uitdaging voor jou? Zet The Eventide dan vast op je wishlist. Hiermee ondersteun je niet alleen Studio Reset, maar het garandeert je ook van updates rondom de ontwikkelingen en een releasedatum, die vooralsnog onbekend is.

The Eventide is in ontwikkeling voor de pc.

Bron: Studio Reset
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 780 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

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Rockstar - GTA Online - The Kortz Center Heist
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