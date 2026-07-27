Does It Play organiseert PlayStation Blackout-week uit protest

Hebben jullie weleens onder de YouTube-comments van de recente video's van PlayStation gekeken? Nog altijd gonst het van de 'bring the disc back'-reacties. Does It Play pakt het echter groter aan en organiseert nu de 'Blackout'-week als protest. Het kanaal roept spelers op om tussen 23 en 30 augustus niet in te loggen op PlayStation Network en geen digitale aankopen te doen in de PlayStation Store.

Does It Play? zet zich in voor gamepreservatie en heeft inmiddels een flinke schare fans. Middels een post op X roept de preservatiegroep op om PlayStation tijdelijk links te laten liggen. Dat Sony vanaf januari 2028 stopt met het leveren van fysieke media lijkt de druppel te zijn geweest. Het kanaal roept spelers namelijk op om de PlayStation uit te zetten, zeven dagen lang uitgelogd te blijven en een week lang geen enkele aanschaf voor PlayStation-producten te doen. De actie start op 23 augustus om 19:00 uur en eindigt op 30 augustus om 19:00 uur. Deze Blackout zou een minimale impact op uitgevers en ontwikkelaars moeten hebben, maar wel een duidelijke boodschap afgeven.

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In bovenstaande post zegt Does It Play? het volgende over de actie:

“Whether it’s closing beloved studios like Bluepoint, pursuing a misguided live-service strategy, cancelling fan events, leaving PS VR2 to die, or being completely out of touch with the franchises players want to see return, PlayStation has never felt more disconnected from its community.

Ending physical discs in 2028 feels like the last straw, [...] There are so many issues with PlayStation right now that bringing back physical games would only be meeting players halfway. There is still much more SIE can do. We miss Twisted Metal, SOCOM, Sly Cooper and Resistance. We miss PlayStation Experience. We miss Japan Studio.”

Inmiddels is de post al bijna één miljoen keer bekeken en heeft deze ruim 5.000 reposts en 14.000 likes verzameld.

Gaan jullie meedoen aan de PlayStation Blackout?