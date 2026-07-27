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Does It Play organiseert PlayStation Blackout-week uit protest

Door Rudy Wijnberg
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Hebben jullie weleens onder de YouTube-comments van de recente video's van PlayStation gekeken? Nog altijd gonst het van de 'bring the disc back'-reacties. Does It Play pakt het echter groter aan en organiseert nu de 'Blackout'-week als protest. Het kanaal roept spelers op om tussen 23 en 30 augustus niet in te loggen op PlayStation Network en geen digitale aankopen te doen in de PlayStation Store.

PlayStation Plus logo

Does It Play? zet zich in voor gamepreservatie en heeft inmiddels een flinke schare fans. Middels een post op X roept de preservatiegroep op om PlayStation tijdelijk links te laten liggen. Dat Sony vanaf januari 2028 stopt met het leveren van fysieke media lijkt de druppel te zijn geweest. Het kanaal roept spelers namelijk op om de PlayStation uit te zetten, zeven dagen lang uitgelogd te blijven en een week lang geen enkele aanschaf voor PlayStation-producten te doen. De actie start op 23 augustus om 19:00 uur en eindigt op 30 augustus om 19:00 uur. Deze Blackout zou een minimale impact op uitgevers en ontwikkelaars moeten hebben, maar wel een duidelijke boodschap afgeven.

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In bovenstaande post zegt Does It Play? het volgende over de actie:
“Whether it’s closing beloved studios like Bluepoint, pursuing a misguided live-service strategy, cancelling fan events, leaving PS VR2 to die, or being completely out of touch with the franchises players want to see return, PlayStation has never felt more disconnected from its community.

Ending physical discs in 2028 feels like the last straw, [...] There are so many issues with PlayStation right now that bringing back physical games would only be meeting players halfway. There is still much more SIE can do. We miss Twisted Metal, SOCOM, Sly Cooper and Resistance. We miss PlayStation Experience. We miss Japan Studio.”

Inmiddels is de post al bijna één miljoen keer bekeken en heeft deze ruim 5.000 reposts en 14.000 likes verzameld.

Gaan jullie meedoen aan de PlayStation Blackout?

Bron: Does it Play?
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 343 reviews 2181 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Reacties
Avatar Worlds
Worlds
lvl5 Thread Hunter
58 minuten geleden bewerkt

Een hele week dat zal ze leren! Haha nee dit is een kleine boze groep .

0
Avatar Gusanito
Gusanito
lvl5 Thread Hunter
1 uur geleden

Ik steun een actie als deze wel. Vind het prima om me een weekje te 'beperken' tot gamen op m'n PC. Het zal misschien weinig teweeg brengen, maar het is een goed signaal om af te geven en beter dan dat we alles maar over onze kant te laten gaan qua anti consumerism.

0
Avatar Xenon
Xenon
lvl11 Commander
2 uur geleden

Haha succes ermee! Zul je zien groot de groep nou echt is.

1
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
2 uur geleden

Wel goeie datum gekozen; "tussen 23 en 30 augustus niet in te loggen op PlayStation Network'. Volgens mij valt er in dat tijdsbestek geen nieuwe dikke games.. Hahah!

Echter denk ik dat dit helaas weinig nut zal hebben. Zal Sony weinig boeien denk ik..

0
Avatar TheRock
TheRock
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Goed plan 👊🏼

2
Avatar Coola
Coola
lvl13 Meta Builder
3 uur geleden

Ik ga de komende maand gewoon lekker spelen en content maken voor mijn youtube channel.

0
Avatar gamingliefhebber
gamingliefhebber
lvl15 Community Veteraan
3 uur geleden bewerkt

Leuk trekt Sony zich niets van aan. Maar ook in protest gaan omdat bepaalde van hun favoriete franchises niet terugkeren wat volgens mij wel de bedoeling gaat zijn vind ik een beetje overdreven. En de disks gaat Sony toch niet terugbrengen en Studios worden toch niet heropend.

3
Avatar NextGenDonkey
NextGenDonkey
lvl16 Legend in the Making
3 uur geleden

Goed initiatief 👌🏻. Hoop met name dat er in die week een stuk minder digitaal verkocht wordt. Dat niet inloggen maakt denk ik minder indruk.

1
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