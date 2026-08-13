Super Mario Sunshine nu beschikbaar op Nintendo Switch Online

Zit je vakantie erop? Nou, pak de zonnebril maar weer uit de kast en trek een ijsje uit de vriezer, want Super Mario Sunshine is vanaf nu beschikbaar via Nintendo Switch Online!

Super Mario Sunshine, de GameCube-klassieker uit 2002, is nu speelbaar via Nintendo's Nintendo Switch Online GameCube-service. Om de game te emuleren dien je echter wel te beschikken over een NSO- + Expansion Pack-abonnement. In de game reizen we af naar Isle Delfino, waar een mysterieuze kopie van Mario de omgeving en bewoners voorziet van een dikke laag graffiti. Mario zou Mario echter niet zijn als hij het probleem niet zou oplossen. Gelukkig komt hij FLUDD tegen, een pratende watertank die de graffiti kan wegspuiten.

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Super Mario Sunshine is nu beschikbaar via de GameCube-module in Nintendo Switch Online.