Super Mario Sunshine nu beschikbaar op Nintendo Switch Online
Zit je vakantie erop? Nou, pak de zonnebril maar weer uit de kast en trek een ijsje uit de vriezer, want Super Mario Sunshine is vanaf nu beschikbaar via Nintendo Switch Online!
Super Mario Sunshine, de GameCube-klassieker uit 2002, is nu speelbaar via Nintendo's Nintendo Switch Online GameCube-service. Om de game te emuleren dien je echter wel te beschikken over een NSO- + Expansion Pack-abonnement. In de game reizen we af naar Isle Delfino, waar een mysterieuze kopie van Mario de omgeving en bewoners voorziet van een dikke laag graffiti. Mario zou Mario echter niet zijn als hij het probleem niet zou oplossen. Gelukkig komt hij FLUDD tegen, een pratende watertank die de graffiti kan wegspuiten.
Super Mario Sunshine is nu beschikbaar via de GameCube-module in Nintendo Switch Online.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
Mehh. Vond deze niet veel aan eerlijk gezegd. Ik heb de 3D All-Stars collectie, dus moet zeggen dat ik 'm daar voor het eerst gespeeld heb en niet bij release.
The Rock heeft deze even geprobeerd een paar jaar geleden, maar viel toch tegen.
The Great One heeft overigens genoeg Mario games gespeeld, maar nog nooit eentje uitgespeeld 😅
Heb al erg genoten van de og Wind Waker, Luigis Mansion en Pokemon XD. Maar misschien wacht ik even met mn abonnement vernieuwen tot er nog 1 of 2 games bij komen.
Wel de meest zomerse game die er bestaat. Heb de game vroeger grijs gespeeld, al zaten er zeer frustrerende levels in. Ik heb de game overigens al op mijn 3D All-Stars pakket maar ik wens iedereen er veel plezier mee. Erg de moeite.
Tof, wil ik wel spelen.
Zou liever Metroid prime echoes en Star Fox adventures zien
Vreemd, ik heb van de week nog gekeken naar het aanbod en toen stond ‘ie er al tussen?
Vooralsnog vind ik het aanbod erg magertjes. Van mij mogen de abonnementskosten wat omhoog zodat je meer content krijgt.
Als je alleen al ziet wat een waanzinnige games er allemaal op de GameCube uitgekomen zijn en wat Nintendo dan als games voor dit platform aanbiedt.
Mijn jaarabonnement is net een maandje geleden afgelopen, dus pas weer verlengen als het aanbod wat rianter is.
Een beetje overbodig aangezien er een betere versie in de 3D All-Stars collectie zit, maar goed.