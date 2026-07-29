EA-topman ontvangt 39 miljoen dollar na succes Battlefield 6

Electronic Arts heeft bekendgemaakt dat CEO Andrew Wilson over boekjaar 2026 bijna 39 miljoen dollar aan totale beloning heeft ontvangen. Dat nieuws volgt op een periode waarin de uitgever meerdere ontslagrondes doorvoerde, ondanks het grote succes van Battlefield 6.

Uit een aangepaste financiële rapportage van Electronic Arts blijkt dat CEO Andrew Wilson in het fiscale jaar 2026 een totale vergoeding van 38,6 miljoen dollar ontving. Dat is ongeveer 8 miljoen dollar meer dan een jaar eerder. Volgens het bedrijf speelde de sterke prestatie van Battlefield 6 een belangrijke rol bij de beoordeling van de bedrijfsresultaten. De shooter kende een succesvolle lancering, verkocht zeven miljoen exemplaren in de eerste drie dagen en kreeg positieve recensies. EA noemt in het rapport ook dat de game alle interne doelen behaalde op het gebied van kwaliteit, stabiele online diensten en gameplay. Het basissalaris van Wilson bleef met 1,3 miljoen dollar gelijk aan dat van vorig jaar, maar bonussen en aandelenbeloningen zorgden voor de flinke stijging van zijn totale vergoeding.

De hogere beloning valt op omdat Electronic Arts eerder dit jaar juist meerdere teams trof met ontslagen. Daarbij verloren medewerkers van onder meer Criterion, DICE, Ripple Effect, Motive, Ridgeline en Full Circle hun baan. Ook afdelingen zoals recruitment, klantenservice, IT en trust & safety werden geraakt. Daarnaast zette EA een nieuw project binnen de Battlefield-serie stop, waardoor ook dat ontwikkelteam verdween. Die combinatie van ontslagen en de hogere beloning voor de topman leidt online tot veel discussie over de verdeling van de opbrengsten binnen de game-industrie. Uit het rapport blijkt ook dat Wilson bijna 2,4 miljoen dollar aan overige vergoedingen ontving. Een groot deel daarvan bestaat uit beveiligingskosten en het gebruik van een privévliegtuig voor zakelijke en persoonlijke reizen.

Verder groeide het verschil tussen de beloning van de CEO en die van de gemiddelde EA-medewerker opnieuw. Waar de verhouding vorig jaar nog 260 tegen 1 bedroeg, ligt die nu op 305 tegen 1. Hoewel het gemiddelde salaris binnen EA eveneens steeg, nam de kloof tussen de top en de rest van het bedrijf daarmee opnieuw toe.