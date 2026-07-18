Battlefield 6 Season 4 Navel-roadmap duikt op

Benieuwd wat Battlefield 6 Season 4 Navel allemaal te bieden heeft? Check dan vooral de roadmap en geniet van de rauwe gameplaybeelden.

Battlefield 6 Season 4 Navel gaat op 21 juli 2026 van start en men begint dan met de Pacific Front. De map Tsuru Reef staat aan de aftrap van het nieuwe seizoen, net zoals de gevechtsboten 7.7M NSW RHIB en RCB-90. De ranked reset voor de battle royale-modus REDSEC wordt ook doorgevoerd en spelers kunnen aan de slag met drie nieuwe vuurwapens: de EF88 assault rifle, de BROD 3 carbine en de VSSM dmr.

Op 18 augustus 2026 wordt een samenwerking met de filmfranchise Top Gun georganiseerd, waarin de map Wake Island en een speciale gamemodus voor straaljagers centraal staan. Tot slot dient 15 september 2026 als het startsignaal voor Tidal Strike en kunnen spelers aan de slag met speciale evenementen, features en meer. De onderstaande video bevat nog vele inzichten van de ontwikkelaars en rauwe gameplaybeelden van de aanstaande content.

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Battlefield 6 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.