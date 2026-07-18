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Battlefield 6 Season 4 Navel-roadmap duikt op

Door Bram Noteboom
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Benieuwd wat Battlefield 6 Season 4 Navel allemaal te bieden heeft? Check dan vooral de roadmap en geniet van de rauwe gameplaybeelden.

Battlefield 6 Season 4 Navel gaat op 21 juli 2026 van start en men begint dan met de Pacific Front. De map Tsuru Reef staat aan de aftrap van het nieuwe seizoen, net zoals de gevechtsboten 7.7M NSW RHIB en RCB-90. De ranked reset voor de battle royale-modus REDSEC wordt ook doorgevoerd en spelers kunnen aan de slag met drie nieuwe vuurwapens: de EF88 assault rifle, de BROD 3 carbine en de VSSM dmr.

Battlefield 6 Season 4 Roadmap

Op 18 augustus 2026 wordt een samenwerking met de filmfranchise Top Gun georganiseerd, waarin de map Wake Island en een speciale gamemodus voor straaljagers centraal staan. Tot slot dient 15 september 2026 als het startsignaal voor Tidal Strike en kunnen spelers aan de slag met speciale evenementen, features en meer. De onderstaande video bevat nog vele inzichten van de ontwikkelaars en rauwe gameplaybeelden van de aanstaande content.

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Battlefield 6 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Bron: Electronic Arts
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5165 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Battlefield 6
Battlefield 6

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Battlefield Studios

Uitgever

Electronic Arts

Release

10 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl9 NPC 2.0
25 minuten geleden

Moet deze game nog steeds een meer proberen.

0
Avatar Worlds
Worlds
lvl4 Reply Goblin
44 minuten geleden

Ben wel afgehaakt.

0
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