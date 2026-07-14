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EA biedt eerste Battlefield 6 Season 4 Naval-gameplaytrailer aan

Door Bram Noteboom
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Maak je borst maar nat voor het gloednieuwe seizoen van Battlefield 6. Het is tijd om het water op te gaan in Battlefield 6 Season 4 Naval.

De verse gameplaytrailer laat zien waar het allemaal omdraait. Battlefield 6 Season 4 Naval biedt wederom de grootschalige gevechten die je van de franchise gewend bent, maar ditmaal keert Battlefield Studios terug naar het ruime sop. Ter land, ter zee en in de lucht moet je knokken voor belangrijk grondgebied in Tsuru Reef, de grootste map in de FPS-reeks tot nu toe. Het slagveld bestaat uit uitgestrekte eilanden, woeste golven, boten, jets, helikopters en landvoertuigen. Uiteraard horen daar de nodige nieuwe speeltjes bij. Neem bijvoorbeeld de kustlijn onder je hoede met de RCB-90-patrouilleboot of scheur door de branding in de 7,7 m lange NSW RHIB, terwijl vier nieuwe wapens en een kersvers Battle Royale-seizoen later opduiken.

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Battlefield 6 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Season 4 Naval is beschikbaar vanaf 21 juli 2026 voor alle beschikbare platformen.

Bron: Electronic Arts
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5143 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Battlefield 6
Battlefield 6

Reviewscore

4,5/5

Ontwikkelaar

Battlefield Studios

Uitgever

Electronic Arts

Release

10 oktober 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar Vanduul42
Vanduul42
lvl8 Achievement Hunter
2 minuten geleden

Eindelijk, na op deze update zat ik te wachten.

0
Avatar MasterExploder
MasterExploder
lvl9 NPC 2.0
4 uur geleden

Jeeej, eindelijk een Battlefield game ...

0
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