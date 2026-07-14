EA biedt eerste Battlefield 6 Season 4 Naval-gameplaytrailer aan
Maak je borst maar nat voor het gloednieuwe seizoen van Battlefield 6. Het is tijd om het water op te gaan in Battlefield 6 Season 4 Naval.
De verse gameplaytrailer laat zien waar het allemaal omdraait. Battlefield 6 Season 4 Naval biedt wederom de grootschalige gevechten die je van de franchise gewend bent, maar ditmaal keert Battlefield Studios terug naar het ruime sop. Ter land, ter zee en in de lucht moet je knokken voor belangrijk grondgebied in Tsuru Reef, de grootste map in de FPS-reeks tot nu toe. Het slagveld bestaat uit uitgestrekte eilanden, woeste golven, boten, jets, helikopters en landvoertuigen. Uiteraard horen daar de nodige nieuwe speeltjes bij. Neem bijvoorbeeld de kustlijn onder je hoede met de RCB-90-patrouilleboot of scheur door de branding in de 7,7 m lange NSW RHIB, terwijl vier nieuwe wapens en een kersvers Battle Royale-seizoen later opduiken.
Battlefield 6 is nu beschikbaar voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Season 4 Naval is beschikbaar vanaf 21 juli 2026 voor alle beschikbare platformen.
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