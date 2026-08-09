Grounded-gameserie bereikt 30 miljoen spelers
XBOX Game Studios en Obsidian Entertainment hebben onlangs een indrukwekkend mijlpaal bereikt. De Grounded-serie is door maar liefst 30 miljoen gamers gespeeld.
Dit laat men weten via de Grounded social media kanalen. De survivalgamereeks die zich afspeelt in een uitgebreide achtertuin kent momenteel twee releases: de originele Grounded en Grounded 2. Het vervolg is momenteel beschikbaar in Early Access en allebei de titels zijn te spelen via Game Pass. Het maakt niet uit hoe je het bekijkt en welke redenen je erachter zoekt: 30 miljoen spelers is een fantastische mijlpaal. En dat nummer gaat alleen maar groeien. Aankomende dinsdag (11 augustus 2026) wordt Grounded 2 naar de PlayStation 5 gebracht en dat gaat gepaard met de nieuwe grote contentupdate, genaamd Into the Abyss. De vijver wordt bereikbaar en spelers mogen rekenen op boordevol nieuwe content in de vorm van nieuwe uitdagingen, progressiesystemen, insecten en meer.
Grounded 2 is momenteel speelbaar op de pc via Steam en XBOX Game Preview.
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Mooie cijfers. Een tijd geleden heb ik de game eens geprobeerd via Game Pass. Ik persoonlijk vond er niet veel aan maar grafisch zag het er best netjes uit.
30 miljoen is netjes ja, ik had nog nooit van deze game gehoord.