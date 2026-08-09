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Grounded-gameserie bereikt 30 miljoen spelers

Door Bram Noteboom
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XBOX Game Studios en Obsidian Entertainment hebben onlangs een indrukwekkend mijlpaal bereikt. De Grounded-serie is door maar liefst 30 miljoen gamers gespeeld.

Dit laat men weten via de Grounded social media kanalen. De survivalgamereeks die zich afspeelt in een uitgebreide achtertuin kent momenteel twee releases: de originele Grounded en Grounded 2. Het vervolg is momenteel beschikbaar in Early Access en allebei de titels zijn te spelen via Game Pass. Het maakt niet uit hoe je het bekijkt en welke redenen je erachter zoekt: 30 miljoen spelers is een fantastische mijlpaal. En dat nummer gaat alleen maar groeien. Aankomende dinsdag (11 augustus 2026) wordt Grounded 2 naar de PlayStation 5 gebracht en dat gaat gepaard met de nieuwe grote contentupdate, genaamd Into the Abyss. De vijver wordt bereikbaar en spelers mogen rekenen op boordevol nieuwe content in de vorm van nieuwe uitdagingen, progressiesystemen, insecten en meer.

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Grounded 2 is momenteel speelbaar op de pc via Steam en XBOX Game Preview.

Bron: Obsidian Entertainment
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Reacties
Avatar Auxilius27
Auxilius27
lvl11 Commander
1 week geleden om 20:13

Mooie cijfers. Een tijd geleden heb ik de game eens geprobeerd via Game Pass. Ik persoonlijk vond er niet veel aan maar grafisch zag het er best netjes uit.

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Avatar Fr3nzy
Fr3nzy
lvl6 Combo Juggler
1 week geleden om 10:00

30 miljoen is netjes ja, ik had nog nooit van deze game gehoord.

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