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Survivalgame Grounded 2 kruipt langzaam naar PlayStation 5

Door Bram Noteboom

Obsidian Entertainment laat alvast van zich horen tijdens Summer Game Fest. Ze kondigen een nieuwe update aan voor Grounded 2 en een PS5-release.

Into the Abyss brengt spelers naar de diepste putten, grotten en dalen in de achtertuin. The Pond, The Bayou en The Mountain worden toegevoegd als locaties. Ziplines maken een opkomst, de zwemanimaties gaan op de schop en waterbeestjes worden aan de game toegevoegd. Pas alleen wel op voor de gigantische karper die dient als een omgevingsgevaar. Daarnaast zien we een mysterieuze eindbaas die opduikt vanuit de schaduw. Vanaf 11 augustus 2026 worden de nieuwe features vrijgegeven voor alle platformen.

De update komt gepaard met de release op een kersvers platform: de PlayStation 5. Ja, de belofte van XBOX-exclusieve games wordt niet met Grounded 2 waargemaakt, maar dat viel te voorspellen. Het origineel is namelijk ook speelbaar op Sony's console en de deal om een PS5-versie te ontwikkelen stond waarschijnlijk al een hele poos vast.

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Grounded is ondertussen via Steam Early Access en XBOX Game Preview te spelen.

Bron: Summer Game Fest 2026
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 169 reviews 5096 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Grounded 2
Grounded 2

Ontwikkelaar

Obsidian Entertainment

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

29 juli 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar stefan52a
stefan52a
lvl12 Clout Farmer
3 weken geleden om 11:56

Dit is enkel gunstig, dan koop je op de PS5 de hele game, hoef je niet te wachten op updates die ze eens in t seizoen deden. Gewoon de volledige game met alles erop en eraan.

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