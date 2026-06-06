Survivalgame Grounded 2 kruipt langzaam naar PlayStation 5

Obsidian Entertainment laat alvast van zich horen tijdens Summer Game Fest. Ze kondigen een nieuwe update aan voor Grounded 2 en een PS5-release.

Into the Abyss brengt spelers naar de diepste putten, grotten en dalen in de achtertuin. The Pond, The Bayou en The Mountain worden toegevoegd als locaties. Ziplines maken een opkomst, de zwemanimaties gaan op de schop en waterbeestjes worden aan de game toegevoegd. Pas alleen wel op voor de gigantische karper die dient als een omgevingsgevaar. Daarnaast zien we een mysterieuze eindbaas die opduikt vanuit de schaduw. Vanaf 11 augustus 2026 worden de nieuwe features vrijgegeven voor alle platformen.

De update komt gepaard met de release op een kersvers platform: de PlayStation 5. Ja, de belofte van XBOX-exclusieve games wordt niet met Grounded 2 waargemaakt, maar dat viel te voorspellen. Het origineel is namelijk ook speelbaar op Sony's console en de deal om een PS5-versie te ontwikkelen stond waarschijnlijk al een hele poos vast.

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Grounded is ondertussen via Steam Early Access en XBOX Game Preview te spelen.