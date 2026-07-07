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25% van Obsidian getroffen door grote ontslagronde-Xbox

Door Rudy Wijnberg

Het grote resetplan van Asha Sharma is in werking gezet. Op 6 juli 2026 kondigde Xbox aan 3.200 banen te schrappen. Ook Obsidian Entertainment ontspringt de dans niet. Naar verluidt heeft zo'n 25% van de werknemers te horen gekregen dat ze mogen vertrekken.

Bronnen van Kotaku hebben gemeld dat ongeveer een kwart van het personeelsbestand binnenkort zonder werk zit. Het zou daarbij gaan om zo'n 60 à 70 werknemers die al jarenlang bij de studio betrokken zijn. De ontslagen treffen alle lagen binnen de organisatie, van producers en programmeurs tot schrijvers en testers.

Obsidian Entertainment Layoffs

Welke impact dit op de ontwikkeling van de projecten van Obsidian Entertainment gaat hebben, is vooralsnog onbekend. Volgens dezelfde bronnen wordt er nog altijd gewerkt aan zowel Grounded 2 als de The Outer Worlds 2-DLC. Wat de plannen na deze releases zijn, is volgens de bron vooralsnog een groot vraagteken.

Bron: Kotaku
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 314 reviews 2119 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Grounded 2
Grounded 2

Ontwikkelaar

Obsidian Entertainment

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

29 juli 2025

Platforms

PC
PS5
XBS
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Reacties
Avatar RavenBlack
RavenBlack
lvl4 Reply Goblin
40 minuten geleden

Zet Obsidian op een nieuwe Pillars of Eternity en eventueel een remake of nieuw deel van Fallout New Vegas waar ze goed in zijn en stop met meuk als The Outer Worlds.

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