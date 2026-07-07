25% van Obsidian getroffen door grote ontslagronde-Xbox

Het grote resetplan van Asha Sharma is in werking gezet. Op 6 juli 2026 kondigde Xbox aan 3.200 banen te schrappen. Ook Obsidian Entertainment ontspringt de dans niet. Naar verluidt heeft zo'n 25% van de werknemers te horen gekregen dat ze mogen vertrekken.

Bronnen van Kotaku hebben gemeld dat ongeveer een kwart van het personeelsbestand binnenkort zonder werk zit. Het zou daarbij gaan om zo'n 60 à 70 werknemers die al jarenlang bij de studio betrokken zijn. De ontslagen treffen alle lagen binnen de organisatie, van producers en programmeurs tot schrijvers en testers.

Welke impact dit op de ontwikkeling van de projecten van Obsidian Entertainment gaat hebben, is vooralsnog onbekend. Volgens dezelfde bronnen wordt er nog altijd gewerkt aan zowel Grounded 2 als de The Outer Worlds 2-DLC. Wat de plannen na deze releases zijn, is volgens de bron vooralsnog een groot vraagteken.