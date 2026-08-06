Nintendo Switch 2 verkoopt meer dan de GameCube

Nintendo heeft de nieuwste kwartaalcijfers gedeeld en daarin valt vooral één mijlpaal op: de Nintendo Switch 2 staat inmiddels op 23,68 miljoen verkochte exemplaren. Daarmee is de console de GameCube voorbij, die bleef steken op 21,74 miljoen.

In het eerste kwartaal van boekjaar 2027 verkocht Nintendo 3,82 miljoen Switch 2-consoles. Dat is 34,4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Nintendo is dat vooral te verklaren door de sterke launchverkopen in 2025 en de prijsverhoging die eerder dit jaar in Japan werd doorgevoerd. Toch benadrukt Nintendo dat de console het in zijn tweede jaar beter doet dan de originele Switch destijds. De verkoop ligt volgens het bedrijf nog steeds stevig op koers, ook in Japan na de prijsaanpassing. In het Westen gaat op 1 september 2026 eveneens een prijsverhoging in, dus de komende kwartalen worden extra interessant.

Op softwaregebied doet de Switch 2 het juist beter dan vorig jaar. Nintendo verkocht 9,46 miljoen Switch 2-games in het kwartaal, een stijging van 9,2 procent. Pokémon Pokopia wordt daarbij genoemd als grote titel, met 1,27 miljoen verkochte exemplaren in deze periode. De originele Switch is ondertussen nog lang niet verdwenen. De console verkocht dit kwartaal 660.000 exemplaren en staat inmiddels op 156,59 miljoen verkochte consoles in totaal. De hardwareverkoop daalde met 31,8 procent, maar de softwareverkoop blijft indrukwekkend. Er gingen nog altijd 33,81 miljoen Switch 1-games over de toonbank.

Daar speelt Tomodachi Life: Living the Dream een grote rol in. De game verkocht 7,94 miljoen exemplaren in het kwartaal en is op 5 augustus de grens van 8 miljoen gepasseerd. Blijkbaar blijft het toch aantrekkelijk om je Mii’s in ongemakkelijke sociale situaties te gooien. Nintendo laat de verwachtingen voor de rest van het jaar voorlopig onveranderd. Het bedrijf rekent op 16,5 miljoen verkochte Switch 2-consoles en 60 miljoen Switch 2-games. Voor de originele Switch verwacht Nintendo nog 2 miljoen consoles en 105 miljoen verkochte games.

Kortom: de Nintendo Switch 2 heeft de GameCube inmiddels ingehaald, maar de originele Switch weigert ondertussen nog steeds netjes met pensioen te gaan.