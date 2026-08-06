Nintendo Switch 2 verkoopt meer dan de GameCube
Nintendo heeft de nieuwste kwartaalcijfers gedeeld en daarin valt vooral één mijlpaal op: de Nintendo Switch 2 staat inmiddels op 23,68 miljoen verkochte exemplaren. Daarmee is de console de GameCube voorbij, die bleef steken op 21,74 miljoen.
In het eerste kwartaal van boekjaar 2027 verkocht Nintendo 3,82 miljoen Switch 2-consoles. Dat is 34,4 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Nintendo is dat vooral te verklaren door de sterke launchverkopen in 2025 en de prijsverhoging die eerder dit jaar in Japan werd doorgevoerd. Toch benadrukt Nintendo dat de console het in zijn tweede jaar beter doet dan de originele Switch destijds. De verkoop ligt volgens het bedrijf nog steeds stevig op koers, ook in Japan na de prijsaanpassing. In het Westen gaat op 1 september 2026 eveneens een prijsverhoging in, dus de komende kwartalen worden extra interessant.
Op softwaregebied doet de Switch 2 het juist beter dan vorig jaar. Nintendo verkocht 9,46 miljoen Switch 2-games in het kwartaal, een stijging van 9,2 procent. Pokémon Pokopia wordt daarbij genoemd als grote titel, met 1,27 miljoen verkochte exemplaren in deze periode. De originele Switch is ondertussen nog lang niet verdwenen. De console verkocht dit kwartaal 660.000 exemplaren en staat inmiddels op 156,59 miljoen verkochte consoles in totaal. De hardwareverkoop daalde met 31,8 procent, maar de softwareverkoop blijft indrukwekkend. Er gingen nog altijd 33,81 miljoen Switch 1-games over de toonbank.
Daar speelt Tomodachi Life: Living the Dream een grote rol in. De game verkocht 7,94 miljoen exemplaren in het kwartaal en is op 5 augustus de grens van 8 miljoen gepasseerd. Blijkbaar blijft het toch aantrekkelijk om je Mii’s in ongemakkelijke sociale situaties te gooien. Nintendo laat de verwachtingen voor de rest van het jaar voorlopig onveranderd. Het bedrijf rekent op 16,5 miljoen verkochte Switch 2-consoles en 60 miljoen Switch 2-games. Voor de originele Switch verwacht Nintendo nog 2 miljoen consoles en 105 miljoen verkochte games.
Kortom: de Nintendo Switch 2 heeft de GameCube inmiddels ingehaald, maar de originele Switch weigert ondertussen nog steeds netjes met pensioen te gaan.
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Benieuwd waar dit eindigt! Straks met de OOT remake en de feestdagen zal het wel weer omhoog schieten. :) Hebben we ook nog Winds & Waves die alle leeftijden gaat aansporen de Switch 2 te kopen.
Heerlijke cijfers weer! Nintendo heeft de wind hard in de zeilen!
Die cijfers van de Switch. Geweldig hè. Een jaar geleden zou het de best verkochte console ooit zijn geweest. Boven de PS2. Maar heel toevallig kwam Sony er toen achter dat ze de verkopen van de PS2 "per ongelijk 10 miljoen keer te weinig hadden geteld". Dus ps2 kreeg er toen ineens 10 miljoen bij en de Switch gaat dat niet meer inhalen. En die cijfers werden gewoon algemeen geaccepteerd.... Bah. Nintendo verdient die Nr1 positie voor de Switch!
Interessante cijfers. In de tijd van de Game Cube was gamen nog echt heel anders en waren het er echt veel minder dan dat het nu is. Bijna iedereen (met de nadruk op bijna, lang niet iedereen) is nu op n manier/vorm wel n soort van gamer. Mobiel, computer, console gamer, iedereen is wel n soort van zo'n gamer haha.
Dus het loopt wel in huidig (gaming)landschap. En als je een Switch 2 had gewild was nu wel de beste tijd want hij wordt denk ik vanaf nu enkel en alleen maar duurder voor de komende tijd.
De GameCube is de enige console die ik pas veel later heb gekocht (deze was degene die miste om alle Nintendo consoles in de collectie te hebben) na de N64 had ik de Playstation 1 en daarna ging ik over op PC om later met de Wii weer een Nintendo console in huis te halen.
Duhu dit was eindelijk de stap naar next gen voor Nintendo beste aankoop ooit binnenkort alleen maar RuneScape Dragonwilds spelen volgende maand dikke spel James Bond en Lego Batman komt ook nog!!!
Ik wist nog wel dat de spelletjesboer van Dimension Plus zei: de GameCube heeft nu nog niet zoveel spellen maar als je hier over een jaar of twee terugkomt is het grootste gedeelte van de wand GameCube.
Dat is nooit gebeurd, maar de Nintendo GameCube is denk ik wel mijn favoriete spelcomputer. Wat heb ik daar veel toffe spellen op gespeeld.
S2 komt ook nog wel.
Heel mooi om te horen ik speel er tig keer meer op dan mijn Switch toen en mijn PS 5
Ben benieuwd wat er komende jaren aan games nog gaan komen.