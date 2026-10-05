Just Dance: Decades of Hits aangevuld met jaren 2010-hitjes

Just Dance: Decades of Hits verschijnt op 13 oktober en is zojuist aangevuld met diverse hits uit de jaren 2010. Het gaat hierbij om vijf nummers die alvast worden geteased met een korte mash-up.

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Ben jij nog lang niet uitgedanst? Spring dan binnenkort in Just Dance: Decades of Hits. De nieuwste dansgame van Ubisoft speelt in op diverse tijdperken, waarin een aantal genrebepalende hits te vinden zijn. Langzaamaan maakt Ubisoft de tracklist bekend, zo ook nu met vijf hits die de jaren 2010 moeten kenmerken. Het gaat hierbij om de volgende nummers:

Hello by Martin Solveig & Dragonette

Give Me Everything by Pitbull featuring Ne-Yo, Afrojack and Nayer

Santa Tell Me by Ariana Grande

Danza Kuduro by Don Omar featuring Lucenzo

Turn Down for What by DJ Snake & Lil Jon

Is Just Dance vaste prik in jouw huishouden? Laat het weten in de comments! Just Dance: Decades of Hits verschijnt op 13 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.