Just Dance: Decades of Hits aangevuld met jaren 2010-hitjes
Just Dance: Decades of Hits verschijnt op 13 oktober en is zojuist aangevuld met diverse hits uit de jaren 2010. Het gaat hierbij om vijf nummers die alvast worden geteased met een korte mash-up.
Ben jij nog lang niet uitgedanst? Spring dan binnenkort in Just Dance: Decades of Hits. De nieuwste dansgame van Ubisoft speelt in op diverse tijdperken, waarin een aantal genrebepalende hits te vinden zijn. Langzaamaan maakt Ubisoft de tracklist bekend, zo ook nu met vijf hits die de jaren 2010 moeten kenmerken. Het gaat hierbij om de volgende nummers:
- Hello by Martin Solveig & Dragonette
- Give Me Everything by Pitbull featuring Ne-Yo, Afrojack and Nayer
- Santa Tell Me by Ariana Grande
- Danza Kuduro by Don Omar featuring Lucenzo
- Turn Down for What by DJ Snake & Lil Jon
Is Just Dance vaste prik in jouw huishouden? Laat het weten in de comments! Just Dance: Decades of Hits verschijnt op 13 oktober 2026 voor PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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