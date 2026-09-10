Ubisoft heeft een nieuwe dansgame aangekondigd waarbij de grootste hits van de afgelopen decennia voorbij komen. Just Dance: Decades of Hits brengt alle grote hits van diverse artiesten en over verschillende decennia in oktober naar consoles.

Ben je klaar om de dansvloer te betreden? Volgende maand verschijnt namelijk Just Dance: Decades of Hits. Deze nieuwe Just Dance-game is net aangekondigd, maar laat dus niet al te lang op zich wachten. Ubisoft pakt voor deze editie de beste hits uit diverse decennia bij elkaar zodat iedereen kan mee dansen op de herkenbare melodieën. De game bevat ook een gloednieuwe Adventure Mode. Er zijn 35 liedjes om op te dansen. Denk bijvoorbeeld aan nummers als :

ABBA - Mamma Mia

RUN DMC - It's Tricky

Billy Joel - Uptown Girl

Spice Girls - Wannabe

Daft Punk - Around the World

*NSYNC - Bye Bye Bye

Gorillaz - Feel Good Inc.

Don Omar feat. Lucenzo - Danza Kaduro

DJ Snake & Lil Jon - Turn Down For What

Bad Bunny - Nuevayol

Sabrina Carpenter - Manchild

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Just Dance: Decades of Hits verschijnt op 13 oktober voor Nintendo Switch, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Een versie voor de Nintendo Switch 2 verschijnt iets later op 10 november van dit jaar. De game kost 39,99 euro.