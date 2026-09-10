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gamescom 2026

Nieuwe Just Dance: Decades of Hits laat je dansen op legendarische liedjes

Door Patrick Lamers
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Ubisoft heeft een nieuwe dansgame aangekondigd waarbij de grootste hits van de afgelopen decennia voorbij komen. Just Dance: Decades of Hits brengt alle grote hits van diverse artiesten en over verschillende decennia in oktober naar consoles.

Ben je klaar om de dansvloer te betreden? Volgende maand verschijnt namelijk Just Dance: Decades of Hits. Deze nieuwe Just Dance-game is net aangekondigd, maar laat dus niet al te lang op zich wachten. Ubisoft pakt voor deze editie de beste hits uit diverse decennia bij elkaar zodat iedereen kan mee dansen op de herkenbare melodieën. De game bevat ook een gloednieuwe Adventure Mode. Er zijn 35 liedjes om op te dansen. Denk bijvoorbeeld aan nummers als :

  • ABBA - Mamma Mia
  • RUN DMC - It's Tricky
  • Billy Joel - Uptown Girl
  • Spice Girls - Wannabe
  • Daft Punk - Around the World
  • *NSYNC - Bye Bye Bye
  • Gorillaz - Feel Good Inc.
  • Don Omar feat. Lucenzo - Danza Kaduro
  • DJ Snake & Lil Jon - Turn Down For What
  • Bad Bunny - Nuevayol
  • Sabrina Carpenter - Manchild
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Just Dance: Decades of Hits verschijnt op 13 oktober voor Nintendo Switch, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Een versie voor de Nintendo Switch 2 verschijnt iets later op 10 november van dit jaar. De game kost 39,99 euro.

Bron: Ubisoft
Patrick Lamers
Patrick Lamers Mede-eigenaar & Hoofdredacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,5/5 188 reviews 3001 artikelen geplaatst

Een eindbaas van Gameliner. Als hoofdredacteur is Patrick altijd op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Denk je met een dikke scoop te komen, dan is Patrick je geheid voor. De gameverslaving van deze turbopapa begon ooit met Donkey Kong Country en Unreal Tournament, maar kent tegenwoordig geen grenzen. Zelfs een tweeling die zijn consoles continu in gijzeling neemt, weet hem niet van zijn passie weg te houden.

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Packshot Just Dance: Decades of Hits
Just Dance: Decades of Hits

Ontwikkelaar

Ubisoft

Uitgever

Ubisoft

Release

13 oktober 2026

Platforms

NSW
PS5
XBS
NS2
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Reacties
Avatar Edmar
Edmar
lvl13 Meta Builder
12 minuten geleden

Wat zou dat toch wezen dat een Switch 2 versie release altijd later is dan de rest?

Aan het begin begreep ik dat nog wel, maar dat het nu meer dan een jaar later nog zo is.

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