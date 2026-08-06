Tomodachi Life: Living the Dream verkoopt meer dan 8 miljoen exemplaren
Tomodachi Life: Living the Dream doet het bijzonder goed voor Nintendo. De game verscheen op 16 april 2026 voor de Nintendo Switch en is inmiddels wereldwijd meer dan 8 miljoen keer verkocht.
Nintendo meldt dat er in het eerste kwartaal van boekjaar 2027, dus april, mei en juni 2026, 7,94 miljoen exemplaren zijn verkocht. Op 5 augustus lag de totale verkoop inmiddels boven de 8 miljoen. Dat is behoorlijk indrukwekkend voor een game waarin je vooral je Mii’s in ongemakkelijke vriendschappen, ruzies en liefdesdrama’s gooit. Ook buiten Japan blijkt Living the Dream goed te scoren. In Japan werden 2,55 miljoen exemplaren verkocht, terwijl de verkoop buiten Japan op 5,39 miljoen staat.
Dat laatste helpt waarschijnlijk mee om de verkoop van originele Switch-games levend te houden. Eerder bleek al dat de Switch 1 nog altijd flink wat software verkoopt, ondanks de komst van de Switch 2. Tomodachi Life: Living the Dream volgt op de 3DS-game Tomodachi Life, die door de jaren heen een opvallend trouwe fanbase heeft opgebouwd.
Tomodachi Life: Living the Dream is nu beschikbaar op de Nintendo Switch en de Nintendo Switch 2. Lees hier mijn Tomodachi Life: Living the Dream review!
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Bizarre cijfers voor zo’n game zeg! Nintendo lijkt precies te weten wat een deel van hun doelgroep wil.
Nintendo blijft me verbazen. Wat een cijfers halen ze dan toch weer met dit spel. Resident Evil Requiem kwam ook net boven de 8 miljoen uit laatst geloof ik. En dat was een mega prestatie. Verder zijn dit soort cijfers vaak alleen weggelegd voor de Call of duty's, FIFA, etc. En dan ieder jaar een handje vol populaire games zoals Monster Hunter en dat soort dingen. Dit is dus gewoon echt een knap resultaat.
Leuke game eerste uren, maar vind wel dat de game daarna behoorlijk snel in herhaling valt en best snel saai wordt.