Capcom voornemens jaarlijks een Resident Evil uit te brengen

Capcom-producer Masachika Kawata geeft aan dat Capcom voornemens is om op jaarlijkse basis een Resident Evil-game uit te brengen. Hierbij moeten remakes de gaten opvullen en extra inkomsten genereren om ambitieuzere projecten te financieren.

Kawata geeft in een interview met Game Informer te kennen dat Capcom graag werkt aan gloednieuwe Resident Evil-games, maar dat een jaarlijkse release wat dat betreft te ambitieus is. Dat is waar de remakes kunnen helpen. Niet alleen bieden deze remakes nieuwe spelers de kans om geweldige avonturen te beleven, ze helpen Capcom ook om nieuwe IP's, zoals Pragmata, te financieren. Zo kunnen we opmaken uit Kawata's uitleg over de strategie:

“Being able to revisit older games and remake them helps Capcom meet that goal of releasing a Resident Evil title each year, but it also allows the team to continually challenge themselves and hone their craft. [...] That's not to say the remakes are any less important. In fact, they're just as important as the mainline titles.”

“Capcom is lucky enough to have found this cycle that can continue to provide us with the financial resources to create things like new entries in the Resident Evil series and completely new IP like Pragmata. So there is that relationship there.”

Dat gezegd hebbende, de remake-opties voor Resident Evil raken langzamerhand uitgeput. Na de recente aankondiging van Resident Evil Veronica blijven alleen nog games zoals Resident Evil 5 en Resident Evil 6 over. Of deze vergelijkbare verkoopaantallen als Resident Evil 4 Remake weten aan te tikken, valt dan ook te betwijfelen.

Zitten jullie te wachten op een jaarlijkse Resident Evil? Laat het zoals gewoonlijk weten in de comments.