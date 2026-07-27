Capcom voornemens jaarlijks een Resident Evil uit te brengen
Capcom-producer Masachika Kawata geeft aan dat Capcom voornemens is om op jaarlijkse basis een Resident Evil-game uit te brengen. Hierbij moeten remakes de gaten opvullen en extra inkomsten genereren om ambitieuzere projecten te financieren.
Kawata geeft in een interview met Game Informer te kennen dat Capcom graag werkt aan gloednieuwe Resident Evil-games, maar dat een jaarlijkse release wat dat betreft te ambitieus is. Dat is waar de remakes kunnen helpen. Niet alleen bieden deze remakes nieuwe spelers de kans om geweldige avonturen te beleven, ze helpen Capcom ook om nieuwe IP's, zoals Pragmata, te financieren. Zo kunnen we opmaken uit Kawata's uitleg over de strategie:
“Being able to revisit older games and remake them helps Capcom meet that goal of releasing a Resident Evil title each year, but it also allows the team to continually challenge themselves and hone their craft. [...] That's not to say the remakes are any less important. In fact, they're just as important as the mainline titles.”
“Capcom is lucky enough to have found this cycle that can continue to provide us with the financial resources to create things like new entries in the Resident Evil series and completely new IP like Pragmata. So there is that relationship there.”
Dat gezegd hebbende, de remake-opties voor Resident Evil raken langzamerhand uitgeput. Na de recente aankondiging van Resident Evil Veronica blijven alleen nog games zoals Resident Evil 5 en Resident Evil 6 over. Of deze vergelijkbare verkoopaantallen als Resident Evil 4 Remake weten aan te tikken, valt dan ook te betwijfelen.
Zitten jullie te wachten op een jaarlijkse Resident Evil? Laat het zoals gewoonlijk weten in de comments.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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Kom maar door!
Heb dit jaar een soort inhaalslag gemaakt en RE7, RE3 remake, RE8 en RE2 remake allemaal kapot gespeeld. Geen moment verveeld…echt topvermaak!
Remake-materiaal is wel op na Veronica en deeltje 1, maar ben niet bang dat Capcom met rotzooi komt.
RE5 en RE6 vond ik destijds zeer vermakelijk (yup, deeltje 6 ook), maar remakes hiervan zal ik overslaan aangezien ik die games (te) recent/modern genoeg vind, maar er zal vast een afzetmarkt voor zijn.
In dat tempo krijg je straks de remake voor het origineel 😛
Dan is het wachten op middelmatige meuk dus…
Na Code Veronica kan deel 1 wel een keer een echte remake krijgen, dus met nieuwe inslag wellicht want het concept hoe het toen gedaan is, is wel een beetje verouderd. Deel 5 kunnen ze nog wel proberen maar van deel 6 vooral heel ver weg blijven 😅
Resident Evil is voor mij 1 van de tofste franchises naast Mario, Zelda, Metroid en Doom. En remakes van 0 en Veronica kijk ik ook erg naar uit en hopelijk komt er ook nog een remake van deel 5. Die was wat meer op actie gericht, maar deze vond ik echt wel gaaf.
Ik kwam ook eigenlijk best laat de serie ingerold; bij de remake van deel 1 op de GameCube.
De mindere delen vond ik 6 en 7, en hopelijk blijven ze een beetje trouw aan het horror-aspect waar de serie mee begonnen is.
Kijk ook erg uit naar de nieuwe Resident Evil-film van Zach Cregger.
Ben van mening dat je van elke game serie niet jaarlijks een nieuw deel moet krijgen.
Overkill is nooit goed.
Ik vind Resident Evil echt wel tof, maar elk jaar een deel is voor mij iets te veel van het goede. Mijn favoriet is natuurlijk RE4 (remake), gevolgd door RE Village en RE 7 en daarna Resident Evil 2 remake. De rest vond ik allemaal wel ok, maar daarvan is weinig blijven hangen. Requiem moet ik nog gaan spelen.
Zie liever eens in de drie jaar een kwalitatief goed nieuw deel en dan eens in de zoveel tijd een keer een remake.
Hmm.. Heb genoten van alle mainline Resident evil games (RE6 MOET wel in co-op gespeeld worden, anders vind ik het al sowieso hety spelen niet waard.. K*t game, haha! xD), en meer Resident Evil is altijd goed.. Maar meer betekend ook minder productie tijd wat dan ook weer invloed gaat hebben op de kwaliteit lijkt mij.
Mochten ze met alle nieuwe RE games de kwaliteit weten te behalen van de afgelopen paar RE games, dan heb ik niks gezegd.. Maar anders weet ik nog niet of dit wel zo goed nieuws is 😅
Eerlijk gezegd, liever niet, ik zie nu al dat we steeds sneller weer terug gaan naar de doodsteek van de franchise (Re5-RE6, volledige B movie actie slop ipv horror) en wil liever niet dat dat nu zo snel zich al herhaalt, ik heb in deeltje 8 (had alleen op youtube origineel gekeken, ben ze nu zelf allemaal aan het spelen) dat gevoel al en de kleine beetjes van requiem leek dat ook het geval te zijn...
Kan natuurlijk ook dat de fanbase zeer veranderd is sinds die tijd maar imo zitten we al op RE6 levels van parody.