Speel als een Duitse herder in emotionele indiegame Hubert

Een trouwe viervoeter is snel het recept voor een aantal tranen. In Hubert speel je als een Duitse herder die alles doet om zijn baasje te helpen.

Nadat een vriendelijke vreemdeling Hubert redt van een wisse dood, blijft het hondje aan haar zijde hangen en helpt hij haar op de boerderij. Als een herdershond is er genoeg te doen; de schaapjes komen namelijk niet automatisch op het droge. Daarnaast volg je jouw neus naar alle frappante geurtjes die zich schuilhuiden in het magische bos en als het moet verdedig je het landgoed met hand en tand tegen de vele roofdieren die in de buurt sluipen. Verder belooft Brocop Studio een ontroerend avontuur over vriendschap, moed en de weg naar huis vinden. Mocht je dus het ietwat lagere budget en een flinke portie jank door de vingers kunnen zien, dan heb je hier misschien wel een game die je bijblijft. We hoeven gelukkig niet lang meer te wachten op de launch, maar mocht je écht nieuwsgierig zijn geworden, dan kan je de demo via Steam nu uitproberen.

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Hubert is beschikbaar in oktober 2026 voor de pc en PlayStation 5.