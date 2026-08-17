Speel als een Duitse herder in emotionele indiegame Hubert
Een trouwe viervoeter is snel het recept voor een aantal tranen. In Hubert speel je als een Duitse herder die alles doet om zijn baasje te helpen.
Nadat een vriendelijke vreemdeling Hubert redt van een wisse dood, blijft het hondje aan haar zijde hangen en helpt hij haar op de boerderij. Als een herdershond is er genoeg te doen; de schaapjes komen namelijk niet automatisch op het droge. Daarnaast volg je jouw neus naar alle frappante geurtjes die zich schuilhuiden in het magische bos en als het moet verdedig je het landgoed met hand en tand tegen de vele roofdieren die in de buurt sluipen. Verder belooft Brocop Studio een ontroerend avontuur over vriendschap, moed en de weg naar huis vinden. Mocht je dus het ietwat lagere budget en een flinke portie jank door de vingers kunnen zien, dan heb je hier misschien wel een game die je bijblijft. We hoeven gelukkig niet lang meer te wachten op de launch, maar mocht je écht nieuwsgierig zijn geworden, dan kan je de demo via Steam nu uitproberen.
Hubert is beschikbaar in oktober 2026 voor de pc en PlayStation 5.
Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.
-
Preview
Preview: Marvel's Wolverine - De messen zijn geslepen
Patrick mocht vast zijn klauwen zetten in Marvel's Wolverine. Zijn bevindingen na zijn eerste paar uur in de game lees je in deze preview.5 reacties
-
Nieuws
The Relic: First Guardian kent releasedatum voor Xbox Series X|S en Switch 2
Terwijl Project Cloud Games hard aan het werk is om de ruige launch van The Relic: First Guardian op te poetsen, wordt de RPG ook klaargestoomd voor...0 reacties
-
Trailer
Call of Duty Modern Warfare 4 Beta biedt campaign-demo
De Call of Duty Modern Warfare 4 Beta heeft voor ieder wat wils. Naast de multiplayer-modi kunnen spelers ook een demo van de campaign uitproberen.2 reacties
-
Trailer
Remothered Red Nun's Legacy-releasedatum valt net vóór Halloween
Op Halloween-avond is een goede horrorgame natuurlijk een vereiste. Stormind Games hoopt invulling te geven met Remothered Red Nun's Legacy!0 reacties
Dan had het grafisch wel wat mooier mogen zijn!