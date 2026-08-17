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Speel als een Duitse herder in emotionele indiegame Hubert

Door Bram Noteboom
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Een trouwe viervoeter is snel het recept voor een aantal tranen. In Hubert speel je als een Duitse herder die alles doet om zijn baasje te helpen.

Nadat een vriendelijke vreemdeling Hubert redt van een wisse dood, blijft het hondje aan haar zijde hangen en helpt hij haar op de boerderij. Als een herdershond is er genoeg te doen; de schaapjes komen namelijk niet automatisch op het droge. Daarnaast volg je jouw neus naar alle frappante geurtjes die zich schuilhuiden in het magische bos en als het moet verdedig je het landgoed met hand en tand tegen de vele roofdieren die in de buurt sluipen. Verder belooft Brocop Studio een ontroerend avontuur over vriendschap, moed en de weg naar huis vinden. Mocht je dus het ietwat lagere budget en een flinke portie jank door de vingers kunnen zien, dan heb je hier misschien wel een game die je bijblijft. We hoeven gelukkig niet lang meer te wachten op de launch, maar mocht je écht nieuwsgierig zijn geworden, dan kan je de demo via Steam nu uitproberen.

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Hubert is beschikbaar in oktober 2026 voor de pc en PlayStation 5.

Bron: Brocap Studio
Bram Noteboom
Bram Noteboom Mede-eigenaar & Content Manager
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 173 reviews 5320 artikelen geplaatst

Waar Bram ooit begon als groentje, staat hij inmiddels aan de frontlinie en stuurt hij het redactieteam aan als Content Manager. Hij is overal op, en in, de site terug te vinden: van spraakmakende nieuwsberichten en eigenzinnige reviews tot cataloguswerk en PR. Mocht hij een keer niet met Gameliner bezig zijn, wat zelden voorkomt, dan verliest hij zich in de wereld van horrorgames, actie-RPG’s en sci-fi first-person shooters.

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Packshot Hubert
Hubert

Ontwikkelaar

Brocap Studios

Uitgever

Brocap Studios

Release

Oktober 2026

Platforms

PC
PS5
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Reacties
Avatar Xenon
Xenon
lvl12 Clout Farmer
9 uur geleden

Dan had het grafisch wel wat mooier mogen zijn!

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