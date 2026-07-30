Friendly Reminder: Gears of War: E-Day Multiplayer Reveal start 30 juli om 15:00
Het is E-Day, baby! 30 juli staat, zoals gebruikelijk, in het teken van Gears of War. Niet met een lullig filmpje dit keer, want op 30 juli 2026 wordt om 15:00 de multiplayer van Gears of War: E-Day uit de doeken gedaan!
Onderstaande livestream van de Gears of War: E-Day Multiplayer-onthulling gaat vandaag om 14:58 Nederlandse tijd live. De daadwerkelijke stream start echter om 15:00, dus wees er op tijd bij! Gedurende de stream krijgen we meer te zien van Gears of War: E-Day's Horde Siege, een nieuwe variant van de PvE-co-op-survivalmodus. Hierin kunnen we los op grotere maps, met meer spelers. Uiteraard komt ook nog even de klassieke PvP-modus voorbij, waarin we klassieke 4v4-combat te zien krijgen.
Gears of War: E-Day verschijnt op 6 oktober voor Xbox Series en pc.
Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…
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HEEL erg benieuwd!
Oww nice ben benieuwd.
Nicee thx voor de headsup die ga ik zeker kijken. Ook benieuwd naar de beta.