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Friendly Reminder: Gears of War: E-Day Multiplayer Reveal start 30 juli om 15:00

Door Rudy Wijnberg
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Het is E-Day, baby! 30 juli staat, zoals gebruikelijk, in het teken van Gears of War. Niet met een lullig filmpje dit keer, want op 30 juli 2026 wordt om 15:00 de multiplayer van Gears of War: E-Day uit de doeken gedaan!

Onderstaande livestream van de Gears of War: E-Day Multiplayer-onthulling gaat vandaag om 14:58 Nederlandse tijd live. De daadwerkelijke stream start echter om 15:00, dus wees er op tijd bij! Gedurende de stream krijgen we meer te zien van Gears of War: E-Day's Horde Siege, een nieuwe variant van de PvE-co-op-survivalmodus. Hierin kunnen we los op grotere maps, met meer spelers. Uiteraard komt ook nog even de klassieke PvP-modus voorbij, waarin we klassieke 4v4-combat te zien krijgen.

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Gears of War: E-Day verschijnt op 6 oktober voor Xbox Series en pc.

Bron: Xbox
Rudy Wijnberg
Rudy Wijnberg Mede-eigenaar & Head of Media
Gemiddelde reviewscore: 3,7/5 344 reviews 2202 artikelen geplaatst

Als het gaat om passief sporten is Rudy een kei gezien hij regelmatig menig vechtersbaas tegen de vloer nokt en tanden laat rapen. Toch is hij niet vies van andere genres. Onder het motto “je moet toch alles in je leven geprobeerd hebben” experimenteert onze Amsterdammer zo nu en dan eens wat. Niet altijd even succesvol, geduld is namelijk niet echt zijn sterkste punt, net als een gracieuze winnaar zijn gedurende menig fighter…

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Packshot Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day

Ontwikkelaar

The Coalition

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

6 oktober 2026

Platforms

PC
XBS
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Reacties
Avatar Markus
Markus
lvl13 Meta Builder
1 uur geleden

HEEL erg benieuwd!

0
Avatar Edmar
Edmar
lvl10 Deel van het meubilair
1 uur geleden

Oww nice ben benieuwd.

0
Avatar Cyberpunch01
Cyberpunch01
lvl4 Reply Goblin
1 uur geleden

Nicee thx voor de headsup die ga ik zeker kijken. Ook benieuwd naar de beta.

0
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