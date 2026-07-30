Het is E-Day, baby! 30 juli staat, zoals gebruikelijk, in het teken van Gears of War. Niet met een lullig filmpje dit keer, want op 30 juli 2026 wordt om 15:00 de multiplayer van Gears of War: E-Day uit de doeken gedaan!

Onderstaande livestream van de Gears of War: E-Day Multiplayer-onthulling gaat vandaag om 14:58 Nederlandse tijd live. De daadwerkelijke stream start echter om 15:00, dus wees er op tijd bij! Gedurende de stream krijgen we meer te zien van Gears of War: E-Day's Horde Siege, een nieuwe variant van de PvE-co-op-survivalmodus. Hierin kunnen we los op grotere maps, met meer spelers. Uiteraard komt ook nog even de klassieke PvP-modus voorbij, waarin we klassieke 4v4-combat te zien krijgen.

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Gears of War: E-Day verschijnt op 6 oktober voor Xbox Series en pc.