Mocht je na het aanschouwen van de Gears of War E-Day Special tijdens de XBOX Showcase het idee hebben gekregen dat men voorlopig wel even klaar was met de marketing, dan heb ik nieuws voor je: "you're dead ass wrong, buddy". Bij The Coalition is de show pas over als de dikke dame zingt en die lijkt voorlopig nog niet de strot open te mogen zetten. Wie dat wel doet? Marcus Fenix en consorten, in de Raven Extract Cinematic.

Hoewel het niks laat zien waar we echt van ondersteboven raken, doet het vooral wat we ervan mogen verwachten. Noestige kerels met kettingzaag-machinegeweren die schieten op alles wat maar enigszins "killable" kan worden beschouwd. Zelf tijdens een helikopterritje vloeit de testosteron als lauw pisbier tijdens een gemiddelde WK-avond bij je lokale stamkroeg, wat uiteraard weer een erg masculine trailer oplevert.

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Is dit het laatste stukje marketing voor nu? Joost mag het weten, maar gezien ik geen Joost ken, gok ik van niet. XBOX Game Studios kennende zullen ze keihard blijven doorstampen met hun doordenderende marketingmachine, zelfs wanneer het op de achtergrond aardig rommelt.

Gears of War E-Day staat voor 6 oktober 2026 op de planning en verschijnt console exclusief op het Xbox Series platform, alsmede op pc. Game Pass Ultimate leden mogen de game ook op Day One binnen harken.