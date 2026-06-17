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The Coalition pompt er een Gears of War E-Day Raven Extract Cinematic uit

Door Patrick Meurs

Mocht je na het aanschouwen van de Gears of War E-Day Special tijdens de XBOX Showcase het idee hebben gekregen dat men voorlopig wel even klaar was met de marketing, dan heb ik nieuws voor je: "you're dead ass wrong, buddy". Bij The Coalition is de show pas over als de dikke dame zingt en die lijkt voorlopig nog niet de strot open te mogen zetten. Wie dat wel doet? Marcus Fenix en consorten, in de Raven Extract Cinematic.

Hoewel het niks laat zien waar we echt van ondersteboven raken, doet het vooral wat we ervan mogen verwachten. Noestige kerels met kettingzaag-machinegeweren die schieten op alles wat maar enigszins "killable" kan worden beschouwd. Zelf tijdens een helikopterritje vloeit de testosteron als lauw pisbier tijdens een gemiddelde WK-avond bij je lokale stamkroeg, wat uiteraard weer een erg masculine trailer oplevert.

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Is dit het laatste stukje marketing voor nu? Joost mag het weten, maar gezien ik geen Joost ken, gok ik van niet. XBOX Game Studios kennende zullen ze keihard blijven doorstampen met hun doordenderende marketingmachine, zelfs wanneer het op de achtergrond aardig rommelt.

Gears of War E-Day staat voor 6 oktober 2026 op de planning en verschijnt console exclusief op het Xbox Series platform, alsmede op pc. Game Pass Ultimate leden mogen de game ook op Day One binnen harken.

Bron: The Coalition
Patrick Meurs
Patrick Meurs Redacteur
Gemiddelde reviewscore: 3,6/5 125 reviews 813 artikelen geplaatst

Beeldspraak, woordspelingen en, in veel gevallen flauwe, grappen vormen voor Patrick de dagelijkse kost. Deze Brabantse flapuit neemt geen blad voor de mond, waardoor zijn mening altijd heerlijk recht voor z’n raap is. Ben je op zoek naar een creatieve en pakkende tekst, dan hoef je niet verder te kijken. Maar let wel op, want deze woordentovenaar zit niet altijd achter zijn computer om ziltige woorden van digitale inkt te voorzien. Veelal vind je hem namelijk terug in angstaanjagende horrorgames en eigenzinnige actietitels.

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Packshot Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day

Ontwikkelaar

The Coalition

Uitgever

Xbox Game Studios

Release

6 oktober 2026

Platforms

PC
XBS
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Reacties
Avatar Marc_Vinyard
Marc_Vinyard
lvl8 Achievement Hunter
2 weken geleden om 00:44

Kijk uit naar deze game! Eindelijk weer een vette coop

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